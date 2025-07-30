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Матвиенко: конфликт на Ближнем Востоке пытаются тушить бензином - РИА Новости, 30.07.2025
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12:14 30.07.2025 (обновлено: 12:16 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/matvienko-2032319541.html
Матвиенко: конфликт на Ближнем Востоке пытаются тушить бензином
Матвиенко: конфликт на Ближнем Востоке пытаются тушить бензином - РИА Новости, 30.07.2025
Матвиенко: конфликт на Ближнем Востоке пытаются тушить бензином
Ближневосточный конфликт пытаются "тушить бензином ракетных ударов" вместо выполнения резолюций ООН, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:14:00+03:00
2025-07-30T12:16:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Ближневосточный конфликт пытаются "тушить бензином ракетных ударов" вместо выполнения резолюций ООН, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом. России предоставили право открыть второй день Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. "Конфликт - это итог накопившихся проблем и противоречий. Без устранения причин он вспыхнет снова, как на Ближнем Востоке, где многолетнее противостояние пытаются тушить бензином ракетных ударов вместо выполнения известных резолюций Совета Безопасности ООН", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250728/razgovor-2032006761.html
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в мире, израиль, россия, женева (город), валентина матвиенко, оон, совет федерации рф, хамас, ближний восток
В мире, Израиль, Россия, Женева (город), Валентина Матвиенко, ООН, Совет Федерации РФ, ХАМАС, Ближний Восток
Матвиенко: конфликт на Ближнем Востоке пытаются тушить бензином

Матвиенко: ближневосточный конфликт пытаются тушить бензином ракетных ударов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Ближневосточный конфликт пытаются "тушить бензином ракетных ударов" вместо выполнения резолюций ООН, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом. России предоставили право открыть второй день Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.
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"Конфликт - это итог накопившихся проблем и противоречий. Без устранения причин он вспыхнет снова, как на Ближнем Востоке, где многолетнее противостояние пытаются тушить бензином ракетных ударов вместо выполнения известных резолюций Совета Безопасности ООН", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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В миреИзраильРоссияЖенева (город)Валентина МатвиенкоООНСовет Федерации РФХАМАСБлижний Восток
 
 
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