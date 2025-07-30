https://ria.ru/20250730/marochko-2032286666.html

Марочко: ВСУ потеряли 25 человек при попытке перерезать трассу в ЛНР

Марочко: ВСУ потеряли 25 человек при попытке перерезать трассу в ЛНР - РИА Новости, 30.07.2025

Марочко: ВСУ потеряли 25 человек при попытке перерезать трассу в ЛНР

ВС РФ сорвали попытку усиленного взвода ВСУ перерезать участок трассы на сватовско-кременском участке в ЛНР, потери диверсионной группы составили около 25... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:26:00+03:00

2025-07-30T09:26:00+03:00

2025-07-30T09:26:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытку усиленного взвода ВСУ перерезать участок трассы на сватовско-кременском участке в ЛНР, потери диверсионной группы составили около 25 человек ранеными и убитыми, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Силами усиленного взвода украинские боевики в ночное время суток, форсировав реку Жеребец, попытались выйти на участок трассы между Кармазиновкой и Нововодяным и взять ее под контроль. Замысел противника был своевременно раскрыт - по диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия, нанесен ряд комбинированных ударов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что ВСУ отступили на ранее занимаемые рубежи. Им пришлось преодолеть пешком порядка 1,5 километра зоны активных боевых действий. Это увеличило потери украинской стороны. "По предварительной оценке, в ходе данной авантюры вооруженные формирования Украины потеряли около 25 человек убитыми и ранеными", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250730/ustanovki-2032281508.html

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