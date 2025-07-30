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Макрон раскритиковал торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 30.07.2025
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16:44 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/makron-2032414637.html
Макрон раскритиковал торговую сделку ЕС и США
Макрон раскритиковал торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 30.07.2025
Макрон раскритиковал торговую сделку ЕС и США
Торговая сделка между ЕС и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, показывает, что... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:44:00+03:00
2025-07-30T16:44:00+03:00
в мире
франция
сша
европа
эммануэль макрон
франсуа байру
урсула фон дер ляйен
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Торговая сделка между ЕС и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, показывает, что Европа не смогла сделать так, чтобы ее достаточно боялись, и тем самым получить лучшие условия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твёрдую и требовательную позицию. Она продолжит это делать. Это не конец истории, и мы не остановимся на достигнутом", - цитирует слова президента, сказанные на совете министров в среду, телеканал BFMTV. По его словам, ЕС может получить "новые уступки" в ходе обсуждений, которые пройдут для детальной "формализации" соглашения. Он призвал к "неустанной работе по восстановлению баланса в нашей торговле, особенно в сфере услуг". При этом Макрон отметил, что "достоинством соглашения является обеспечение прозрачности и предсказуемости в краткосрочной перспективе", и что оно "защищает интересы Франции и Европы в важных экспортных секторах, таких как авиастроение". Согласно Макрону, ЕС также "гарантировал", что не будет никаких мер в ущерб сельскохозяйственному сектору и "никаких вызовов нашей автономии, нашим стандартам здравоохранения и охраны окружающей среды". По словам официального представителя кабмина Франции Софи Прима, Париж сожалеет об условиях, в каких соглашение было достигнуто. Так она на брифинге в среду объяснила слова премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что сделка стала "унижением" для Европы. "Мы все, и правительство, и президент республики, предпочли бы, чтобы это соглашение было достигнуто в обычных условиях переговоров, то есть в официальной обстановке, а не на частном поле для гольфа в Шотландии", заявила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
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в мире, франция, сша, европа, эммануэль макрон, франсуа байру, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, США, Европа, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Макрон раскритиковал торговую сделку ЕС и США

Макрон: торговая сделка между ЕС и США показала, что Европу недостаточно боялись

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Торговая сделка между ЕС и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, показывает, что Европа не смогла сделать так, чтобы ее достаточно боялись, и тем самым получить лучшие условия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твёрдую и требовательную позицию. Она продолжит это делать. Это не конец истории, и мы не остановимся на достигнутом", - цитирует слова президента, сказанные на совете министров в среду, телеканал BFMTV.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
Вчера, 09:33
По его словам, ЕС может получить "новые уступки" в ходе обсуждений, которые пройдут для детальной "формализации" соглашения. Он призвал к "неустанной работе по восстановлению баланса в нашей торговле, особенно в сфере услуг".
При этом Макрон отметил, что "достоинством соглашения является обеспечение прозрачности и предсказуемости в краткосрочной перспективе", и что оно "защищает интересы Франции и Европы в важных экспортных секторах, таких как авиастроение".
Согласно Макрону, ЕС также "гарантировал", что не будет никаких мер в ущерб сельскохозяйственному сектору и "никаких вызовов нашей автономии, нашим стандартам здравоохранения и охраны окружающей среды".
По словам официального представителя кабмина Франции Софи Прима, Париж сожалеет об условиях, в каких соглашение было достигнуто. Так она на брифинге в среду объяснила слова премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что сделка стала "унижением" для Европы.
"Мы все, и правительство, и президент республики, предпочли бы, чтобы это соглашение было достигнуто в обычных условиях переговоров, то есть в официальной обстановке, а не на частном поле для гольфа в Шотландии", заявила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США
Вчера, 09:09
 
В миреФранцияСШАЕвропаЭммануэль МакронФрансуа БайруУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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