Макрон раскритиковал торговую сделку ЕС и США
Макрон: торговая сделка между ЕС и США показала, что Европу недостаточно боялись
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Торговая сделка между ЕС и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, показывает, что Европа не смогла сделать так, чтобы ее достаточно боялись, и тем самым получить лучшие условия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твёрдую и требовательную позицию. Она продолжит это делать. Это не конец истории, и мы не остановимся на достигнутом", - цитирует слова президента, сказанные на совете министров в среду, телеканал BFMTV.
По его словам, ЕС может получить "новые уступки" в ходе обсуждений, которые пройдут для детальной "формализации" соглашения. Он призвал к "неустанной работе по восстановлению баланса в нашей торговле, особенно в сфере услуг".
Согласно Макрону, ЕС также "гарантировал", что не будет никаких мер в ущерб сельскохозяйственному сектору и "никаких вызовов нашей автономии, нашим стандартам здравоохранения и охраны окружающей среды".
По словам официального представителя кабмина Франции Софи Прима, Париж сожалеет об условиях, в каких соглашение было достигнуто. Так она на брифинге в среду объяснила слова премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что сделка стала "унижением" для Европы.
"Мы все, и правительство, и президент республики, предпочли бы, чтобы это соглашение было достигнуто в обычных условиях переговоров, то есть в официальной обстановке, а не на частном поле для гольфа в Шотландии", заявила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.