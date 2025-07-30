https://ria.ru/20250730/linii-2032309781.html

Эксперт: землетрясение на Камчатке не отразится на работе морских линий

Эксперт: землетрясение на Камчатке не отразится на работе морских линий - РИА Новости, 30.07.2025

Эксперт: землетрясение на Камчатке не отразится на работе морских линий

Землетрясение на Камчатке не повлияет на работу морских грузовых линий и водного транспорта в регионе, сообщил РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:24:00+03:00

2025-07-30T11:24:00+03:00

2025-07-30T11:24:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

российская академия наук

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение на Камчатке не повлияет на работу морских грузовых линий и водного транспорта в регионе, сообщил РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. "Никак. У нас два объекта в Петропавловск-Камчатском: стройка гидротехнического сооружения, другой - реконструкция судоремонтного предприятия. Первоначальное обследование не выявило никаких последствий для несущих конструкций. Думаю, аналогично и на действующих объектах. Все строится под 12 баллов сейсмики", - рассказал эксперт, отвечая на вопрос, как скажется землетрясение на Камчатке на доставке грузов и работе транспорта. По его словам, на работе морских грузовых линий возникшая ситуация также никак не отразится. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. По данным Росморречфлота, морской порт Петропавловск-Камчатский работает штатно после землетрясения на Камчатке, но в Северо-Курильске угроза цунами сохраняется - морской терминал Северо-Курильск порта Невельск не работает.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия