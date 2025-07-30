https://ria.ru/20250730/krym-2032465251.html

Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму

Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму - РИА Новости, 30.07.2025

Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму

Сложные погодные условия текущего года - апрельские заморозки и длительная засуха - приведут к утрате до 20% урожая винограда востребованных белых сортов в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:33:00+03:00

2025-07-30T20:33:00+03:00

2025-07-30T20:33:00+03:00

экономика

республика крым

севастополь

россия

роскачество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Сложные погодные условия текущего года - апрельские заморозки и длительная засуха - приведут к утрате до 20% урожая винограда востребованных белых сортов в Крыму, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк. Эксперты "Винного гида России" в среду провели в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе. "Этот 2025 года - нетипичный год. Мягкая зима, заморозки в апреле и мае скорректировали урожайность, пострадали белые сорта винограда. Сейчас большую половину лета мы наблюдаем устойчивую засуху и понимаем, что виноградная лоза даст явное снижение урожайности - 15%, может, 20% по белым сортам, красные - может его (снижения) не будет. Это более поздние сорта, они не так страдают" , - сказал Кратюк. Он отметил, что в крымском виноделии сейчас востребованы именно белые сорта винограда, такие как шардоне, рислинг, а также автохтонный для полуострова кокур. По словам Кратюка, спрос на белые сухие вина и на игристые вина, для производства которых нужные именно эти сорта винограда, растет. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://ria.ru/20250730/vino-2032384160.html

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республика крым

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экономика, республика крым, севастополь, россия, роскачество