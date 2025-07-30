Рейтинг@Mail.ru
Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/krym-2032465251.html
Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму
Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму - РИА Новости, 30.07.2025
Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму
Сложные погодные условия текущего года - апрельские заморозки и длительная засуха - приведут к утрате до 20% урожая винограда востребованных белых сортов в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:33:00+03:00
2025-07-30T20:33:00+03:00
экономика
республика крым
севастополь
россия
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009336304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ca77a9442cb4df4f6dade69e219e961.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Сложные погодные условия текущего года - апрельские заморозки и длительная засуха - приведут к утрате до 20% урожая винограда востребованных белых сортов в Крыму, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк. Эксперты "Винного гида России" в среду провели в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе. "Этот 2025 года - нетипичный год. Мягкая зима, заморозки в апреле и мае скорректировали урожайность, пострадали белые сорта винограда. Сейчас большую половину лета мы наблюдаем устойчивую засуху и понимаем, что виноградная лоза даст явное снижение урожайности - 15%, может, 20% по белым сортам, красные - может его (снижения) не будет. Это более поздние сорта, они не так страдают" , - сказал Кратюк. Он отметил, что в крымском виноделии сейчас востребованы именно белые сорта винограда, такие как шардоне, рислинг, а также автохтонный для полуострова кокур. По словам Кратюка, спрос на белые сухие вина и на игристые вина, для производства которых нужные именно эти сорта винограда, растет. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
https://ria.ru/20250730/vino-2032384160.html
https://ria.ru/20250730/krym-2032325722.html
республика крым
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009336304_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_992672fc46ebcb3424a6edcaa160a75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика крым, севастополь, россия, роскачество
Экономика, Республика Крым, Севастополь, Россия, Роскачество
Погодные условия скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму

Кратюк: заморозки и засуха скажутся на урожае белых сортов винограда в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Крыму
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Винодельческое хозяйство в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Сложные погодные условия текущего года - апрельские заморозки и длительная засуха - приведут к утрате до 20% урожая винограда востребованных белых сортов в Крыму, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк.
Эксперты "Винного гида России" в среду провели в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе.
Виноградники в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий
Вчера, 15:02
"Этот 2025 года - нетипичный год. Мягкая зима, заморозки в апреле и мае скорректировали урожайность, пострадали белые сорта винограда. Сейчас большую половину лета мы наблюдаем устойчивую засуху и понимаем, что виноградная лоза даст явное снижение урожайности - 15%, может, 20% по белым сортам, красные - может его (снижения) не будет. Это более поздние сорта, они не так страдают" , - сказал Кратюк.
Он отметил, что в крымском виноделии сейчас востребованы именно белые сорта винограда, такие как шардоне, рислинг, а также автохтонный для полуострова кокур. По словам Кратюка, спрос на белые сухие вина и на игристые вина, для производства которых нужные именно эти сорта винограда, растет.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму
Вчера, 12:33
 
ЭкономикаРеспублика КрымСевастопольРоссияРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала