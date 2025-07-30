https://ria.ru/20250730/krym-2032325722.html

Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму

Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму - РИА Новости, 30.07.2025

Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму

Роскачество в рамках проекта "Винный гид" рассказало о производстве вина в Крыму и Севастополе. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:33:00+03:00

2025-07-30T12:33:00+03:00

2025-07-30T14:09:00+03:00

экономика

республика крым

севастополь

россия

елена саратцева

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роскачество в рамках проекта "Винный гид" рассказало о производстве вина в Крыму и Севастополе."Эксперты "Винного гида России" подвели итоги аудита винодельческих предприятий Республики Крым и города федерального значения Севастополь, а также обсудили развитие виноградарства, виноделия и эногастрономического туризма", — заявили РИА Новости в организации.По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, в прошлом году в Севастополе существенно выросло производство вина. Так, выпуск тихих вин увеличился почти на 40 процентов — до 8,8 миллиона литров, а игристых и шампанских — на 18 процентов, до 9,7 миллиона литров. Кроме того, 2024 год отмечен высокими темпами роста спроса на крымские вина, прежде всего тихие, добавили в Роскачестве. Их на полуострове произвели 71,8 миллиона литров — на 30 процентов больше, чем в 2023-м (55,16 миллиона литров). Прогноз по сбору технических сортов винограда на 2025-й составляет 25,2 тысячи тонн, тогда как в прошлом году собрали 24,4 тысячи тонн. "Винный гид России" — масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов при поддержке Россельхозбанка. "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://ria.ru/20250306/roskachestvo-2003335418.html

https://ria.ru/20250328/roskachestvo-2007852712.html

республика крым

севастополь

россия

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экономика, республика крым, севастополь, россия, елена саратцева, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)