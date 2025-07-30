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Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму - РИА Новости, 30.07.2025
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12:33 30.07.2025 (обновлено: 14:09 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/krym-2032325722.html
Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму
Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму - РИА Новости, 30.07.2025
Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму
Роскачество в рамках проекта "Винный гид" рассказало о производстве вина в Крыму и Севастополе. РИА Новости, 30.07.2025
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2025-07-30T14:09:00+03:00
экономика
республика крым
севастополь
россия
елена саратцева
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роскачество в рамках проекта "Винный гид" рассказало о производстве вина в Крыму и Севастополе."Эксперты "Винного гида России" подвели итоги аудита винодельческих предприятий Республики Крым и города федерального значения Севастополь, а также обсудили развитие виноградарства, виноделия и эногастрономического туризма", — заявили РИА Новости в организации.По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, в прошлом году в Севастополе существенно выросло производство вина. Так, выпуск тихих вин увеличился почти на 40 процентов — до 8,8 миллиона литров, а игристых и шампанских — на 18 процентов, до 9,7 миллиона литров. Кроме того, 2024 год отмечен высокими темпами роста спроса на крымские вина, прежде всего тихие, добавили в Роскачестве. Их на полуострове произвели 71,8 миллиона литров — на 30 процентов больше, чем в 2023-м (55,16 миллиона литров). Прогноз по сбору технических сортов винограда на 2025-й составляет 25,2 тысячи тонн, тогда как в прошлом году собрали 24,4 тысячи тонн. "Винный гид России" — масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов при поддержке Россельхозбанка. "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
https://ria.ru/20250306/roskachestvo-2003335418.html
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экономика, республика крым, севастополь, россия, елена саратцева, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Республика Крым, Севастополь, Россия, Елена Саратцева, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Эксперты "Винного гида России" подвели итоги выездного аудита в Крыму

Проект "Винный гид России" подвел итоги выездного аудита в Крыму и Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация
Дегустация - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роскачество в рамках проекта "Винный гид" рассказало о производстве вина в Крыму и Севастополе.
"Эксперты "Винного гида России" подвели итоги аудита винодельческих предприятий Республики Крым и города федерального значения Севастополь, а также обсудили развитие виноградарства, виноделия и эногастрономического туризма", — заявили РИА Новости в организации.
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По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, в прошлом году в Севастополе существенно выросло производство вина. Так, выпуск тихих вин увеличился почти на 40 процентов — до 8,8 миллиона литров, а игристых и шампанских — на 18 процентов, до 9,7 миллиона литров.
Кроме того, 2024 год отмечен высокими темпами роста спроса на крымские вина, прежде всего тихие, добавили в Роскачестве. Их на полуострове произвели 71,8 миллиона литров — на 30 процентов больше, чем в 2023-м (55,16 миллиона литров).
Прогноз по сбору технических сортов винограда на 2025-й составляет 25,2 тысячи тонн, тогда как в прошлом году собрали 24,4 тысячи тонн.
"Винный гид России" — масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов при поддержке Россельхозбанка. "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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ЭкономикаРеспублика КрымСевастопольРоссияЕлена СаратцеваРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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