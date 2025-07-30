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Красный Крест находится в полной готовности из-за землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
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12:02 30.07.2025 (обновлено: 12:03 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/krest-2032316041.html
Красный Крест находится в полной готовности из-за землетрясения на Камчатке
Красный Крест находится в полной готовности из-за землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Красный Крест находится в полной готовности из-за землетрясения на Камчатке
Красный Крест и Красный Полумесяц находится в состоянии повышенной готовности в странах Тихоокеанского региона после землетрясения на Камчатке, говорится в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:02:00+03:00
2025-07-30T12:03:00+03:00
в мире
камчатка
сша
красный крест
красный полумесяц
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Красный Крест и Красный Полумесяц находится в состоянии повышенной готовности в странах Тихоокеанского региона после землетрясения на Камчатке, говорится в сообщении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП). Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. "Сегодня утром у берегов российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее массовые предупреждения о цунами по всему Тихоокеанскому региону. Во многих странах была проведена эвакуация и зафиксированы сильные волны. Группы Красного Креста и Красного Полумесяца в регионе находятся в состоянии повышенной готовности и внимательно следят за развитием событий", - сообщили в организации. Местное отделение Национального управления океанических и атмосферных исследований США в Лос-Анджелесе указало в соцсети X, что мареограф зафиксировал волны в бухте Арена на севере штата. По данным с сайта метеослужбы, высота волн достигла примерно 1,3 метра.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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в мире, камчатка, сша, красный крест, красный полумесяц, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, США, Красный Крест, Красный полумесяц, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Красный Крест находится в полной готовности из-за землетрясения на Камчатке

МФККиКП сообщил о полной готовности в Тихоокеанском регионе из-за землетрясения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест
Красный крест - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Красный Крест и Красный Полумесяц находится в состоянии повышенной готовности в странах Тихоокеанского региона после землетрясения на Камчатке, говорится в сообщении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП).
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
"Сегодня утром у берегов российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее массовые предупреждения о цунами по всему Тихоокеанскому региону. Во многих странах была проведена эвакуация и зафиксированы сильные волны. Группы Красного Креста и Красного Полумесяца в регионе находятся в состоянии повышенной готовности и внимательно следят за развитием событий", - сообщили в организации.
Местное отделение Национального управления океанических и атмосферных исследований США в Лос-Анджелесе указало в соцсети X, что мареограф зафиксировал волны в бухте Арена на севере штата. По данным с сайта метеослужбы, высота волн достигла примерно 1,3 метра.
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В миреКамчаткаСШАКрасный КрестКрасный полумесяцЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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