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Торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
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12:58 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/konflikt-2032335015.html
Торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь, пишут СМИ
Торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
Торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь, пишут СМИ
Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:58:00+03:00
2025-07-30T12:58:00+03:00
в мире
сша
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
реакция на пошлины сша
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Еврокомиссии и председателя комитета Европарламента по международной торговле. "Трансатлантический торговый конфликт грозит разгореться вновь… Представитель Еврокомиссии подтвердил, что… ключевые элементы сделки все еще обсуждаются с американцами", - говорится в статье. По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, Еврокомиссия, очевидно, сделала больше уступок, чем сообщается, и в Европарламенте нет большинства, готового поддержать сделку, пишет издание. "У ЕС и США нет соглашения. Соглашение — это когда люди согласны", - приводит газета слова бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, который в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Евросоюзу и Соединенным Штатам грозит начало "новой фазы нестабильности" в торговых отношениях, добавил он. Принципиальные разногласия между сторонами спора сохраняются по американским пошлинам на сталь и алюминий, по вопросам смягчения стандартов ЕС в области сельскохозяйственной продукции и в цифровой сфере, уточняется в материале. Кроме того, остаются вопросы и к выполнению обещаний ЕС по наращиванию инвестиций в американский рынок и увеличению экспорта энергоносителей из США, пишет Handelsblatt. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
https://ria.ru/20250730/zaharova-2032281967.html
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в мире, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, реакция на пошлины сша
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Реакция на пошлины США
Торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь, пишут СМИ

Handelsblatt: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Еврокомиссии и председателя комитета Европарламента по международной торговле.
"Трансатлантический торговый конфликт грозит разгореться вновь… Представитель Еврокомиссии подтвердил, что… ключевые элементы сделки все еще обсуждаются с американцами", - говорится в статье.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
Вчера, 09:33
По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, Еврокомиссия, очевидно, сделала больше уступок, чем сообщается, и в Европарламенте нет большинства, готового поддержать сделку, пишет издание.
ЕС и США нет соглашения. Соглашение — это когда люди согласны", - приводит газета слова бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, который в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Евросоюзу и Соединенным Штатам грозит начало "новой фазы нестабильности" в торговых отношениях, добавил он.
Принципиальные разногласия между сторонами спора сохраняются по американским пошлинам на сталь и алюминий, по вопросам смягчения стандартов ЕС в области сельскохозяйственной продукции и в цифровой сфере, уточняется в материале. Кроме того, остаются вопросы и к выполнению обещаний ЕС по наращиванию инвестиций в американский рынок и увеличению экспорта энергоносителей из США, пишет Handelsblatt.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США
Вчера, 09:09
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Президент союза промышленников ФРГ оценил торговую сделку ЕС и США
29 июля, 12:09
 
В миреСШАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентРеакция на пошлины США
 
 
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