Торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь, пишут СМИ
Handelsblatt: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Еврокомиссии и председателя комитета Европарламента по международной торговле.
"Трансатлантический торговый конфликт грозит разгореться вновь… Представитель Еврокомиссии подтвердил, что… ключевые элементы сделки все еще обсуждаются с американцами", - говорится в статье.
По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, Еврокомиссия, очевидно, сделала больше уступок, чем сообщается, и в Европарламенте нет большинства, готового поддержать сделку, пишет издание.
"У ЕС и США нет соглашения. Соглашение — это когда люди согласны", - приводит газета слова бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, который в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Евросоюзу и Соединенным Штатам грозит начало "новой фазы нестабильности" в торговых отношениях, добавил он.
Принципиальные разногласия между сторонами спора сохраняются по американским пошлинам на сталь и алюминий, по вопросам смягчения стандартов ЕС в области сельскохозяйственной продукции и в цифровой сфере, уточняется в материале. Кроме того, остаются вопросы и к выполнению обещаний ЕС по наращиванию инвестиций в американский рынок и увеличению экспорта энергоносителей из США, пишет Handelsblatt.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.