https://ria.ru/20250730/kolyaska-2032341124.html

Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком

Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком - РИА Новости, 30.07.2025

Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком

Жительница Ленинградской области, отправившись в нетрезвом виде на прогулку с двухлетней дочерью, "забыла" на улице коляску с ребенком, возбуждено уголовное... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:16:00+03:00

2025-07-30T13:16:00+03:00

2025-07-30T13:16:00+03:00

ленинградская область

россия

киришский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Жительница Ленинградской области, отправившись в нетрезвом виде на прогулку с двухлетней дочерью, "забыла" на улице коляску с ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу около 01.26 мск в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома №34 по улице Строителей обнаружена коляска с девочкой, предположительно, двух лет. Прибывшие на место происшествия правоохранители передали ребенка под наблюдение медиков. Полицейские оперативно установили личность матери ребенка, которая через несколько часов сама обратилась в полицию с заявлением о пропаже двухлетней дочери, уточняют в ГУМВД. "Полицейским она рассказала, что вышла из дома на прогулку с коляской будучи нетрезвой, а когда собиралась обратно, забыла про ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250721/lenoblast-2030322190.html

https://ria.ru/20250728/rebenok-2031836211.html

ленинградская область

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ленинградская область, россия, киришский район, происшествия