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Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком - РИА Новости, 30.07.2025
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13:16 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kolyaska-2032341124.html
Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком
Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком - РИА Новости, 30.07.2025
Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком
Жительница Ленинградской области, отправившись в нетрезвом виде на прогулку с двухлетней дочерью, "забыла" на улице коляску с ребенком, возбуждено уголовное... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:16:00+03:00
2025-07-30T13:16:00+03:00
ленинградская область
россия
киришский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Жительница Ленинградской области, отправившись в нетрезвом виде на прогулку с двухлетней дочерью, "забыла" на улице коляску с ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу около 01.26 мск в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома №34 по улице Строителей обнаружена коляска с девочкой, предположительно, двух лет. Прибывшие на место происшествия правоохранители передали ребенка под наблюдение медиков. Полицейские оперативно установили личность матери ребенка, которая через несколько часов сама обратилась в полицию с заявлением о пропаже двухлетней дочери, уточняют в ГУМВД. "Полицейским она рассказала, что вышла из дома на прогулку с коляской будучи нетрезвой, а когда собиралась обратно, забыла про ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250721/lenoblast-2030322190.html
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ленинградская область, россия, киришский район, происшествия
Ленинградская область, Россия, Киришский район, Происшествия
Жительница Ленинградской области оставила на улице коляску с ребенком

Жительница Ленобласти оставила на улице коляску с ребенком, заведено дело

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Жительница Ленинградской области, отправившись в нетрезвом виде на прогулку с двухлетней дочерью, "забыла" на улице коляску с ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу около 01.26 мск в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома №34 по улице Строителей обнаружена коляска с девочкой, предположительно, двух лет. Прибывшие на место происшествия правоохранители передали ребенка под наблюдение медиков.
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Полицейские оперативно установили личность матери ребенка, которая через несколько часов сама обратилась в полицию с заявлением о пропаже двухлетней дочери, уточняют в ГУМВД.
"Полицейским она рассказала, что вышла из дома на прогулку с коляской будучи нетрезвой, а когда собиралась обратно, забыла про ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения, добавили в ГУМВД.
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