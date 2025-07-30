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Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.07.2025

Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости призвал Баку освободить безосновательно арестованных журналистов Sputnik... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:02:00+03:00

2025-07-30T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости призвал Баку освободить безосновательно арестованных журналистов Sputnik Азербайджан. "Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном. Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон", — сказал Киселев.Киселев добавил, что журналисты Sputnik Азербайджан, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане ровно месяц. Он напомнил, что редакционная политика всей медиагруппы, включая подразделение Sputnik, всегда была направлена на "укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

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