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Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.07.2025
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09:02 30.07.2025 (обновлено: 12:02 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kiselev--2032280893.html
Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан
Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.07.2025
Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости призвал Баку освободить безосновательно арестованных журналистов Sputnik... РИА Новости, 30.07.2025
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости призвал Баку освободить безосновательно арестованных журналистов Sputnik Азербайджан. "Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном. Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон", — сказал Киселев.Киселев добавил, что журналисты Sputnik Азербайджан, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане ровно месяц. Он напомнил, что редакционная политика всей медиагруппы, включая подразделение Sputnik, всегда была направлена на "укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250706/obraschenie-2027474666.html
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азербайджан, россия, баку, дмитрий песков, мария захарова, дмитрий киселев, оон, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Азербайджан, Россия, Баку, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Дмитрий Киселев, ООН, В мире, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

Киселев призвал освободить арестованных в Баку журналистов Sputnik

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости призвал Баку освободить безосновательно арестованных журналистов Sputnik Азербайджан.
"Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном. Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон", — сказал Киселев.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
СПЧ обратился к Азербайджану в связи с ситуацией с российскими журналистами
6 июля, 12:08
Киселев добавил, что журналисты Sputnik Азербайджан, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане ровно месяц. Он напомнил, что редакционная политика всей медиагруппы, включая подразделение Sputnik, всегда была направлена на "укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия".

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
  • Тридцатого июня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку. Силовики безосновательно задержали семерых сотрудников. Картавых и Белоусова арестовали на четыре месяца.
  • Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Она потребовала беспрекословного соблюдения законодательства азербайджанской стороной и немедленного освобождения задержанных.

По словам Киселева, у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу агентства в республике по временной юридической схеме. Но Баку так и не предоставил ее. Редакция работала в ожидании документа, пока туда не пришли силовики. Медиагруппа будет защищать журналистов правовыми методами, при этом сложившаяся ситуация, отметил Киселев, не правовая, а искусственно раздутая политически.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что там внимательно отнеслись к информации о задержании журналистов и рассчитывают, что их освобождения удастся добиться в ходе прямых контактов с Баку.
  • Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости выражал надежду, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
3 июля, 18:20
 
АзербайджанРоссияБакуДмитрий ПесковМария ЗахароваДмитрий КиселевООНВ миреРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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