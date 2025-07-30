https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html

Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке

Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке

После мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:35:00+03:00

2025-07-30T19:35:00+03:00

2025-07-30T19:35:00+03:00

происшествия

камчатка

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

российская академия наук

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. После мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров. "В крае обстановка нормальная, население несколько нервничает, но в основном, думаю, обстановка спокойная. Ожидаем довольно сильных, но не разрушительных афтершоков", - сообщил РИА Новости Чебров. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/quake-2032393774.html

камчатка

сахалинская область

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происшествия, камчатка, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук