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Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
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19:35 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html
Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке
Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке
После мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:35:00+03:00
2025-07-30T19:35:00+03:00
происшествия
камчатка
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. После мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров. "В крае обстановка нормальная, население несколько нервничает, но в основном, думаю, обстановка спокойная. Ожидаем довольно сильных, но не разрушительных афтершоков", - сообщил РИА Новости Чебров. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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камчатка
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происшествия, камчатка, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук
Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке

Чебров: сильные афтершоки ожидаются после землетрясения на Камчатке

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. После мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.
"В крае обстановка нормальная, население несколько нервничает, но в основном, думаю, обстановка спокойная. Ожидаем довольно сильных, но не разрушительных афтершоков", - сообщил РИА Новости Чебров.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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ПроисшествияКамчаткаСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссийская академия наук
 
 
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