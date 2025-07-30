https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032412766.html

В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп

В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп - РИА Новости, 30.07.2025

В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп

Несколько туристических групп находятся в районе подножия вулканов на Камчатке, туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС, сообщил Российский союз... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:41:00+03:00

2025-07-30T16:41:00+03:00

2025-07-30T16:41:00+03:00

камчатка

усть-камчатский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский союз туриндустрии (рст)

российская академия наук

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько туристических групп находятся в районе подножия вулканов на Камчатке, туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "В настоящее время в районе уже есть несколько туристических групп. Туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС и не допускают приближения туристов на небезопасное расстояние", - сказано в сообщении. РСТ призывает туристов воздержаться от маршрутов к вулкану Ключевская сопка и соблюдать все предупреждения спасательных служб - основную опасность извержение представляет для тех, кто планирует восхождение на вулкан. Ранее в среду камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о сходе раскаленной лавы по западному склону в процессе извержения вулкана Ключевского на Камчатке. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.

https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032392319.html

камчатка

усть-камчатский район

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камчатка, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, происшествия