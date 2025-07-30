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В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп - РИА Новости, 30.07.2025
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16:41 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032412766.html
В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп
В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп - РИА Новости, 30.07.2025
В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп
Несколько туристических групп находятся в районе подножия вулканов на Камчатке, туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС, сообщил Российский союз... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:41:00+03:00
2025-07-30T16:41:00+03:00
камчатка
усть-камчатский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько туристических групп находятся в районе подножия вулканов на Камчатке, туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "В настоящее время в районе уже есть несколько туристических групп. Туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС и не допускают приближения туристов на небезопасное расстояние", - сказано в сообщении. РСТ призывает туристов воздержаться от маршрутов к вулкану Ключевская сопка и соблюдать все предупреждения спасательных служб - основную опасность извержение представляет для тех, кто планирует восхождение на вулкан. Ранее в среду камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о сходе раскаленной лавы по западному склону в процессе извержения вулкана Ключевского на Камчатке. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.
https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032392319.html
камчатка
усть-камчатский район
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камчатка, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, происшествия
Камчатка, Усть-Камчатский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Происшествия
В районе вулканов на Камчатке находятся несколько туристических групп

РСТ: тургруппы у подножия вулканов на Камчатке строго соблюдают рекомендации МЧС

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramСход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/Telegram
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько туристических групп находятся в районе подножия вулканов на Камчатке, туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"В настоящее время в районе уже есть несколько туристических групп. Туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС и не допускают приближения туристов на небезопасное расстояние", - сказано в сообщении.
РСТ призывает туристов воздержаться от маршрутов к вулкану Ключевская сопка и соблюдать все предупреждения спасательных служб - основную опасность извержение представляет для тех, кто планирует восхождение на вулкан.
Ранее в среду камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о сходе раскаленной лавы по западному склону в процессе извержения вулкана Ключевского на Камчатке.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.
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КамчаткаУсть-Камчатский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российский союз туриндустрии (РСТ)Российская академия наукПроисшествия
 
 
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