https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032397086.html

Ученые рассказали, где находится эпицентр землетрясения на Камчатке

Ученые рассказали, где находится эпицентр землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Ученые рассказали, где находится эпицентр землетрясения на Камчатке

Эпицентр землетрясения на Камчатке находится на глубине 47 километров, сообщил РИА Новости директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:47:00+03:00

2025-07-30T15:47:00+03:00

2025-07-30T15:47:00+03:00

происшествия

камчатка

сахалинская область

российская академия наук

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Эпицентр землетрясения на Камчатке находится на глубине 47 километров, сообщил РИА Новости директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Эпицентр пересчитали, он уже на глубине 47 километров, это все равно поверхностное землетрясение. Глубина эпицентра в данном случае не говорит ничего, потому что очаг огромный, порядка 300 километров длинной, это объем среды, которая работает, а не точка... Толща где-нибудь тоже, наверное, километров до 60-ти в это все вовлечена, поэтому это огромное землетрясение, которое считается поверхностным", - сказал Чебров.

https://ria.ru/20250730/vulkan-2032385413.html

камчатка

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происшествия, камчатка, сахалинская область, российская академия наук