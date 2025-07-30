https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032322681.html

На Камчатке полностью восстановили подачу электроэнергии

На Камчатке полностью восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке полностью восстановили подачу электроэнергии

Отключение генерирующего оборудования системами защиты во время землетрясения кратковременно затронуло небольшой объем потребителей на Камчатке, но сейчас... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:30:00+03:00

2025-07-30T10:30:00+03:00

2025-07-30T12:26:00+03:00

происшествия

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Отключение генерирующего оборудования системами защиты во время землетрясения кратковременно затронуло небольшой объем потребителей на Камчатке, но сейчас отключенных от электричества потребителей нет, все работает, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. "Непосредственно в момент землетрясения был факт отключения действием защит генерирующего оборудования с кратковременными последствиями для небольшого объема потребителей на Камчатке. По состоянию на сейчас отключенных потребителей нет, все оборудование включено в работу", - сказали в пресс-службе диспетчера.

https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html

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происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области