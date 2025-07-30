https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032296296.html

Сейсмолог сравнил землетрясение на Камчатке с аварией на "Фукусиме"

Сейсмолог сравнил землетрясение на Камчатке с аварией на "Фукусиме" - РИА Новости, 30.07.2025

Сейсмолог сравнил землетрясение на Камчатке с аварией на "Фукусиме"

Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:09:00+03:00

2025-07-30T10:09:00+03:00

2025-07-30T10:09:00+03:00

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032265550_137:0:1906:995_1920x0_80_0_0_a12b5eec664cb887f90714d3d1ee87d4.png

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Это очень сильно землетрясение. Землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года, и вообще в регионе последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году, тогда была магнитуда 9, сейчас чуть меньше – 8,8", - сказал Шебалин. На Камчатке объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения. На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада. 2025-07-30T10:09 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, происшествия