https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032295415.html

Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года

Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года - РИА Новости, 30.07.2025

Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года

Афтершоки после Землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё в течение года, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:05:00+03:00

2025-07-30T10:05:00+03:00

2025-07-30T10:14:00+03:00

камчатка

российская академия наук

россия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289118_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_a9a804ce2c7b7f476b801972550f8766.jpg

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Афтершоки после Землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё в течение года, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин."Да, они будут очень долго ещё, это очень сильное землетрясение. Землетрясения такой силы на Камчатке не было с 1952 года. И вообще в регионе, последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году", - сказал Шебалин."Я думаю, что больше месяца. А ощутимые афтершоки будут длиться в течение года", - уточнил он, отвечая на вопрос, как долго ещё могут продолжаться эти явления.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-30T10:05 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, российская академия наук, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия