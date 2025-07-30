Рейтинг@Mail.ru
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 30.07.2025 (обновлено: 10:14 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032295415.html
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года - РИА Новости, 30.07.2025
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года
Афтершоки после Землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё в течение года, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:05:00+03:00
2025-07-30T10:14:00+03:00
камчатка
российская академия наук
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289118_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_a9a804ce2c7b7f476b801972550f8766.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Афтершоки после Землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё в течение года, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин."Да, они будут очень долго ещё, это очень сильное землетрясение. Землетрясения такой силы на Камчатке не было с 1952 года. И вообще в регионе, последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году", - сказал Шебалин."Я думаю, что больше месяца. А ощутимые афтершоки будут длиться в течение года", - уточнил он, отвечая на вопрос, как долго ещё могут продолжаться эти явления.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T10:05
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289118_106:0:743:478_1920x0_80_0_0_860ebd6a400b7e55b3621b4b42717d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, российская академия наук, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года

Сейсмолог Шебалин предупредил об афтершоках на Камчатке в течение года

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Афтершоки после Землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё в течение года, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Да, они будут очень долго ещё, это очень сильное землетрясение. Землетрясения такой силы на Камчатке не было с 1952 года. И вообще в регионе, последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году", - сказал Шебалин.
"Я думаю, что больше месяца. А ощутимые афтершоки будут длиться в течение года", - уточнил он, отвечая на вопрос, как долго ещё могут продолжаться эти явления.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
Улица Гонолулу во время угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 29 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи
Вчера, 09:22
 
КамчаткаРоссийская академия наукРоссияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала