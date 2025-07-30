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Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года - РИА Новости, 30.07.2025
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года
Афтершоки после Землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё в течение года, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:05:00+03:00
2025-07-30T10:05:00+03:00
2025-07-30T10:14:00+03:00
камчатка
российская академия наук
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Афтершоки после Землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё в течение года, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин."Да, они будут очень долго ещё, это очень сильное землетрясение. Землетрясения такой силы на Камчатке не было с 1952 года. И вообще в регионе, последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году", - сказал Шебалин."Я думаю, что больше месяца. А ощутимые афтершоки будут длиться в течение года", - уточнил он, отвечая на вопрос, как долго ещё могут продолжаться эти явления.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T10:05
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камчатка, российская академия наук, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Афтершоки после землетрясения на Камчатке могут происходить в течение года
Сейсмолог Шебалин предупредил об афтершоках на Камчатке в течение года