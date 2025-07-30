Минздрав: один человек обратился в больницу после землетрясения на Камчатке

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Никто кроме женщины, пострадавшей в аэропорту по время землетрясения на Камчатке, в больницы с травмами не обращался, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. Ранее в минздраве региона сообщали, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь. "Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался", - сообщил Мельников в своем Telegram-канале. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Никто кроме женщины, пострадавшей в аэропорту по время землетрясения на Камчатке, в больницы с травмами не обращался, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
Ранее в минздраве региона сообщали, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь.
"Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался", - сообщил Мельников в своем Telegram-канале.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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