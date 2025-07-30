https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032293241.html

Минздрав: один человек обратился в больницу после землетрясения на Камчатке

Минздрав: один человек обратился в больницу после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Минздрав: один человек обратился в больницу после землетрясения на Камчатке

Никто кроме женщины, пострадавшей в аэропорту по время землетрясения на Камчатке, в больницы с травмами не обращался, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:55:00+03:00

2025-07-30T09:55:00+03:00

2025-07-30T09:55:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Никто кроме женщины, пострадавшей в аэропорту по время землетрясения на Камчатке, в больницы с травмами не обращался, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. Ранее в минздраве региона сообщали, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь. "Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался", - сообщил Мельников в своем Telegram-канале. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/solodov--2032287390.html

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происшествия, камчатка, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области