https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032279972.html

Губернатор Камчатки поручил подготовить предложения по соцобъектам

Губернатор Камчатки поручил подготовить предложения по соцобъектам - РИА Новости, 30.07.2025

Губернатор Камчатки поручил подготовить предложения по соцобъектам

Губернатор Камчатки Владимир Солодов после землетрясения поручил подготовить предложения по соцобъектам, чтобы исключить разрушений в будущем. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:56:00+03:00

2025-07-30T08:56:00+03:00

2025-07-30T08:56:00+03:00

владимир солодов

российская академия наук

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов после землетрясения поручил подготовить предложения по соцобъектам, чтобы исключить разрушений в будущем. На совещании комиссии по ЧС губернатор озвучил первоочередные задачи. "Подготовим предложения по обследованию социальных учреждений, построенных по аналогичному проекту с детским садом №15, чтобы исключить подобные разрушения в будущем", - рассказал Солодов в своем Telegram-канале. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032279472.html

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032278585.html

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владимир солодов, российская академия наук, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия