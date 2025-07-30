https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032273030.html

Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме

Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.07.2025

Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме

Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме, взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не пострадали от землетрясения, сообщает аэропорт на... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:22:00+03:00

2025-07-30T07:22:00+03:00

2025-07-30T07:33:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

владимир солодов

российская академия наук

камчатка

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме, взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не пострадали от землетрясения, сообщает аэропорт на своем официальном сайте.По информации аэропорта, во время землетрясения воздушная гавань Петропавловска-Камчатского продолжала работу, была проведена эвакуация пассажиров."В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в сообщении аэропорта.Отмечается, что в результате землетрясении в аэропорту повреждена отделка, один человек пострадал.Ранее в минздраве региона сообщали, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь.Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032272719.html

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петропавловск-камчатский

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов, российская академия наук, камчатка