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Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.07.2025
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07:22 30.07.2025 (обновлено: 07:33 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032273030.html
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.07.2025
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме, взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не пострадали от землетрясения, сообщает аэропорт на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:22:00+03:00
2025-07-30T07:33:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
владимир солодов
российская академия наук
камчатка
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме, взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не пострадали от землетрясения, сообщает аэропорт на своем официальном сайте.По информации аэропорта, во время землетрясения воздушная гавань Петропавловска-Камчатского продолжала работу, была проведена эвакуация пассажиров."В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в сообщении аэропорта.Отмечается, что в результате землетрясении в аэропорту повреждена отделка, один человек пострадал.Ранее в минздраве региона сообщали, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь.Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032272719.html
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270707.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов, российская академия наук, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Владимир Солодов, Российская академия наук, Камчатка
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме

Объекты в аэропорту Петропавловска-Камчатского не пострадали при землетрясении

© РИА Новости / Илья Мельников | Перейти в медиабанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Мельников
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Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме, взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не пострадали от землетрясения, сообщает аэропорт на своем официальном сайте.
По информации аэропорта, во время землетрясения воздушная гавань Петропавловска-Камчатского продолжала работу, была проведена эвакуация пассажиров.
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"В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в сообщении аэропорта.
Отмечается, что в результате землетрясении в аэропорту повреждена отделка, один человек пострадал.
Ранее в минздраве региона сообщали, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиВладимир СолодовРоссийская академия наукКамчатка
 
 
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