https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032273030.html
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.07.2025
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме, взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не пострадали от землетрясения, сообщает аэропорт на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:22:00+03:00
2025-07-30T07:22:00+03:00
2025-07-30T07:33:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
владимир солодов
российская академия наук
камчатка
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме, взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не пострадали от землетрясения, сообщает аэропорт на своем официальном сайте.По информации аэропорта, во время землетрясения воздушная гавань Петропавловска-Камчатского продолжала работу, была проведена эвакуация пассажиров."В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в сообщении аэропорта.Отмечается, что в результате землетрясении в аэропорту повреждена отделка, один человек пострадал.Ранее в минздраве региона сообщали, во время землетрясения на Камчатке в аэропорту пострадала женщина, её состояние удовлетворительное, ей оказана помощь.Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032272719.html
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов, российская академия наук, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Владимир Солодов, Российская академия наук, Камчатка
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме
Объекты в аэропорту Петропавловска-Камчатского не пострадали при землетрясении