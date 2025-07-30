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Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты - РИА Новости, 30.07.2025
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Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты
Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты - РИА Новости, 30.07.2025
Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты
Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрывает маршруты из-за сейсмической активности в Камчатском крае, меры приняты для безопасности, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:14:00+03:00
2025-07-30T07:14:00+03:00
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российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрывает маршруты из-за сейсмической активности в Камчатском крае, меры приняты для безопасности, сообщает официальный Telegram-канал сети природных парков "Вулканы Камчатки". "Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей", - заявили в сети. По информации организатора туров, пять дней для посещения будут вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский и пещеры вулкана Горелый. "Кроме того, посетителей просим воздержаться от посещения следующих территорий: вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд. Введение данных ограничений обусловлено прогнозируемым риском камнепадов, который возрастает в условиях сейсмической нестабильности", - говорится в сообщении. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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камчатский край, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, новости - туризм, общество
Камчатский край, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Новости - Туризм, Общество
Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты

Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты из-за сейсмоактивности

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВулкан Горелый, фумарольная активность вулкана — парогазовые выбросы
Вулкан Горелый, фумарольная активность вулкана — парогазовые выбросы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вулкан Горелый, фумарольная активность вулкана — парогазовые выбросы. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрывает маршруты из-за сейсмической активности в Камчатском крае, меры приняты для безопасности, сообщает официальный Telegram-канал сети природных парков "Вулканы Камчатки".
"Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей", - заявили в сети.
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По информации организатора туров, пять дней для посещения будут вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский и пещеры вулкана Горелый.
"Кроме того, посетителей просим воздержаться от посещения следующих территорий: вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд. Введение данных ограничений обусловлено прогнозируемым риском камнепадов, который возрастает в условиях сейсмической нестабильности", - говорится в сообщении.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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Камчатский крайКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиНовости - ТуризмОбщество
 
 
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