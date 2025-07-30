https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032272131.html

Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты

Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты - РИА Новости, 30.07.2025

Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты

Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрывает маршруты из-за сейсмической активности в Камчатском крае, меры приняты для безопасности, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:14:00+03:00

2025-07-30T07:14:00+03:00

2025-07-30T07:14:00+03:00

камчатский край

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

новости - туризм

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрывает маршруты из-за сейсмической активности в Камчатском крае, меры приняты для безопасности, сообщает официальный Telegram-канал сети природных парков "Вулканы Камчатки". "Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей", - заявили в сети. По информации организатора туров, пять дней для посещения будут вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский и пещеры вулкана Горелый. "Кроме того, посетителей просим воздержаться от посещения следующих территорий: вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд. Введение данных ограничений обусловлено прогнозируемым риском камнепадов, который возрастает в условиях сейсмической нестабильности", - говорится в сообщении. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатский край, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, новости - туризм, общество