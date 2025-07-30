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У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
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02:58 30.07.2025 (обновлено: 04:46 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032256202.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива, сообщает пресс-служба филиала ФИЦ "Единая... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:58:00+03:00
2025-07-30T04:46:00+03:00
камчатка
российская академия наук
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
цунами на камчатке
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива, сообщает пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем Telegram-канале.Сильное землетрясение на Камчатке. По данным ведомства, землетрясение произошло во вторник в 23:24:49 (местного времени)."Магнитуда: 7.1. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!" - говорится в сообщении. Позднее там же появилась информация о магнитуде 7,5.Отмечается, что данные будут уточняться. Афтершоки в крае продолжаются.
https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032255582.html
камчатка
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камчатка, российская академия наук, происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, цунами на камчатке
Камчатка, Российская академия наук, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение, Цунами на Камчатке
У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива, сообщает пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем Telegram-канале.
Сильное землетрясение на Камчатке. По данным ведомства, землетрясение произошло во вторник в 23:24:49 (местного времени).
«
"Магнитуда: 7.1. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!" - говорится в сообщении. Позднее там же появилась информация о магнитуде 7,5.
Отмечается, что данные будут уточняться. Афтершоки в крае продолжаются.
Море - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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КамчаткаРоссийская академия наукПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗемлетрясениеЦунами на Камчатке
 
 
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