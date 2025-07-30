https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032256202.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива, сообщает пресс-служба филиала ФИЦ "Единая... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:58:00+03:00

2025-07-30T02:58:00+03:00

2025-07-30T04:46:00+03:00

камчатка

российская академия наук

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение

цунами на камчатке

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива, сообщает пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем Telegram-канале.Сильное землетрясение на Камчатке. По данным ведомства, землетрясение произошло во вторник в 23:24:49 (местного времени)."Магнитуда: 7.1. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!" - говорится в сообщении. Позднее там же появилась информация о магнитуде 7,5.Отмечается, что данные будут уточняться. Афтершоки в крае продолжаются.

https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032255582.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, российская академия наук, происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, цунами на камчатке