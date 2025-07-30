Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:49 30.07.2025 (обновлено: 19:36 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/igrunka-2032444139.html
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки - РИА Новости, 30.07.2025
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки
У пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:49:00+03:00
2025-07-30T19:36:00+03:00
хорошие новости
санкт-петербург
россия
ленинградский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032451618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_684d8e2307dbc7ac788135738fdb117c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. У пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщила пресс-служба учреждения. "Десятого июля у пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги родился малыш. Пока кроха самостоятельно не перемещается. Детеныш цепляется за спины родных", — сообщается в Telegram-канале зоопарка. Отмечается, что малыш очень активный и любопытный. "Например, во время кормления детеныш умудряется вставать сразу на четыре лапы, сидя верхом на спине у сородича. Это весьма необычно для малыша трех недель от роду", — говорится в сообщении.С августа 2024 года у обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших в России. Впервые он открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20250724/zoopark-2031035593.html
https://ria.ru/20250710/tyulen-2028416365.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пополнение в семействе обыкновенных игрунок
Десятого июля у пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги родился малыш. Пока кроха самостоятельно не перемещается. Детёныш цепляется за спины родных. На видео он сидит на своей старшей сестре. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-30T18:49
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032451618_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3db3606394bf52e8f285452a3db5abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки

Ленинградский зоопарк сообщил о появлении детеныша у обыкновенных игрунок

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. У пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщила пресс-служба учреждения.
"Десятого июля у пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги родился малыш. Пока кроха самостоятельно не перемещается. Детеныш цепляется за спины родных", — сообщается в Telegram-канале зоопарка.
Детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны появился на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны
24 июля, 07:19
Отмечается, что малыш очень активный и любопытный.
"Например, во время кормления детеныш умудряется вставать сразу на четыре лапы, сидя верхом на спине у сородича. Это весьма необычно для малыша трех недель от роду", — говорится в сообщении.
С августа 2024 года у обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших в России. Впервые он открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива
10 июля, 17:47
 
Хорошие новостиСанкт-ПетербургРоссияЛенинградский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала