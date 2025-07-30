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В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки - РИА Новости, 30.07.2025
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки
У пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:49:00+03:00
2025-07-30T18:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. У пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщила пресс-служба учреждения. "Десятого июля у пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги родился малыш. Пока кроха самостоятельно не перемещается. Детеныш цепляется за спины родных", — сообщается в Telegram-канале зоопарка. Отмечается, что малыш очень активный и любопытный. "Например, во время кормления детеныш умудряется вставать сразу на четыре лапы, сидя верхом на спине у сородича. Это весьма необычно для малыша трех недель от роду", — говорится в сообщении.С августа 2024 года у обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших в России. Впервые он открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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Пополнение в семействе обыкновенных игрунок
Десятого июля у пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги родился малыш. Пока кроха самостоятельно не перемещается. Детёныш цепляется за спины родных. На видео он сидит на своей старшей сестре.
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Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении детеныша у обыкновенных игрунок