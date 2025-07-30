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В Госдуме прокомментировали заявление Санду о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 30.07.2025
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16:24 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032407342.html
В Госдуме прокомментировали заявление Санду о вмешательстве России в выборы
В Госдуме прокомментировали заявление Санду о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 30.07.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Санду о вмешательстве России в выборы
Президент Молдавии Майя Санду, осознавая собственную никчемность и беспомощность, не видит вмешательства в молдавские парламентские выборы ЕС, при этом решила... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:24:00+03:00
2025-07-30T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, осознавая собственную никчемность и беспомощность, не видит вмешательства в молдавские парламентские выборы ЕС, при этом решила заранее прибегнуть к бездоказательным обвинениям в адрес России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Риторика Санду тоже ничем не отличается от той, что пользуется, к примеру, Урсула фон дер Ляйен - если проигрываешь выборы, это Россия виновата. Причем, осознавая собственную никчемность и беспомощность, лучше объявить об этом заранее, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Вмешательства в выборы ЕС Санду будто не видит, хотя и президентом ее сделали вообще-то исключительно голоса европейской молдавской диаспоры", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что Санду занимается уничтожением собственного народа и собственных целей, придерживаясь лишь абстрактных общеевропейских, в которые входит прежде всего противостояние с Россией.
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в мире, россия, молдавия, майя санду, алексей журавлев , урсула фон дер ляйен, евросоюз, госдума рф
В мире, Россия, Молдавия, Майя Санду, Алексей Журавлев , Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявление Санду о вмешательстве России в выборы

Депутат Журавлев: Санду использует бездоказательные обвинения в адрес России

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, осознавая собственную никчемность и беспомощность, не видит вмешательства в молдавские парламентские выборы ЕС, при этом решила заранее прибегнуть к бездоказательным обвинениям в адрес России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Риторика Санду тоже ничем не отличается от той, что пользуется, к примеру, Урсула фон дер Ляйен - если проигрываешь выборы, это Россия виновата. Причем, осознавая собственную никчемность и беспомощность, лучше объявить об этом заранее, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Вмешательства в выборы ЕС Санду будто не видит, хотя и президентом ее сделали вообще-то исключительно голоса европейской молдавской диаспоры", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что Санду занимается уничтожением собственного народа и собственных целей, придерживаясь лишь абстрактных общеевропейских, в которые входит прежде всего противостояние с Россией.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы
Вчера, 13:48
 
В миреРоссияМолдавияМайя СандуАлексей ЖуравлевУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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