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В Госдуме рассказали о разрешенном расстоянии от строений до забора - РИА Новости, 30.07.2025
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02:56 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032255855.html
В Госдуме рассказали о разрешенном расстоянии от строений до забора
В Госдуме рассказали о разрешенном расстоянии от строений до забора - РИА Новости, 30.07.2025
В Госдуме рассказали о разрешенном расстоянии от строений до забора
Жилой дом следует отодвигать от забора с соседями минимум на три метра, баню, гараж, мастерскую и иные вспомогательные объекты - не менее чем на метр, при этом... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:56:00+03:00
2025-07-30T02:56:00+03:00
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жилой дом следует отодвигать от забора с соседями минимум на три метра, баню, гараж, мастерскую и иные вспомогательные объекты - не менее чем на метр, при этом скат крыши обязан сбрасывать воду внутрь владения, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Градостроительные регламенты опираются на пункт 5.3.4 СП 30‑102‑99 и пункт 6.7 СП 53.13330.2019: жилой дом следует отодвигать от общей границы - то есть от забора с соседями - минимум на три метра, баню, гараж, мастерскую и иные вспомогательные объекты — не менее чем на метр, при этом скат крыши обязан сбрасывать воду внутрь владения", - сказал Гаврилов. Он отметил, что при выборе места для каждого объекта на участке нужно учитывать несколько групп норм: градостроительные отступы, санитарные требования и меры пожарной безопасности. "Если внутри постройки на участке предполагается содержать коз, коров, свиней или домашнюю птицу, расстояние до забора увеличивается до четырёх метров. Такое правило действует независимо от числа животных и распространяется как на капитальные коровники, так и на лёгкие навесы", - добавил политик. Глава думского комитета подчеркнул, что ограждённая территория скотоместа должна помещаться ещё и в санитарный коридор по отношению к жилым строениям: ему отводят минимум 15 метров, чтобы запахи и аэрозоли не проникали в дом. Аналогичная зона, по его словам, создаётся вокруг мест хранения навоза и компоста. "Для колодца санитарные правила жёстче: от возможных источников загрязнения его отделяют не менее чем на тридцать метров по кругу, а от уличного туалета — не менее восьми; это гарантирует, что стоки или поверхностные воды не попадут в водоносный горизонт", - рассказал Гаврилов. Сам колодец, как уточнил депутат, разрешается размещать ближе к границе, но так, чтобы защитный радиус целиком помещался внутри владения, и на практике оставлять по крайней мере три-пять метров до забора, учитывая будущее обслуживание оголовка. "При посадке зелёных насаждений ориентируются на те же таблицы СП 30‑102‑99: ствол высокорослого дерева должен расти на расстоянии четыре метра от забора, среднерослого — на два, кустарника — на один", - пояснил он. Гаврилов также сообщил, что любое уменьшение нормативного отступа возможно лишь по письменному соглашению соседей, оформленному через кадастрового инженера и закреплённому в ЕГРН, а иначе строительство рискует быть признанным нарушающим пределы разрешённого использования с последующим сносом или штрафом. "Судебная практика последних лет показывает, что формальное несоблюдение метражей редко терпят там, где оно создаёт тень, снеговой навал или затеняет окно другого дома, поэтому верный расчёт отступов и соблюдение закона остаётся лучшим способом избежать споров", - подытожил парламентарий.
https://ria.ru/20240808/deputat-1964801988.html
https://ria.ru/20240810/gosduma-1965327174.html
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сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, общество
Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ, Общество
В Госдуме рассказали о разрешенном расстоянии от строений до забора

Депутат Гаврилов: дом нужно отодвигать от забора с соседями минимум на три метра

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкДачный дом
Дачный дом - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жилой дом следует отодвигать от забора с соседями минимум на три метра, баню, гараж, мастерскую и иные вспомогательные объекты - не менее чем на метр, при этом скат крыши обязан сбрасывать воду внутрь владения, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Градостроительные регламенты опираются на пункт 5.3.4 СП 30‑102‑99 и пункт 6.7 СП 53.13330.2019: жилой дом следует отодвигать от общей границы - то есть от забора с соседями - минимум на три метра, баню, гараж, мастерскую и иные вспомогательные объекты — не менее чем на метр, при этом скат крыши обязан сбрасывать воду внутрь владения", - сказал Гаврилов.
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Он отметил, что при выборе места для каждого объекта на участке нужно учитывать несколько групп норм: градостроительные отступы, санитарные требования и меры пожарной безопасности.
"Если внутри постройки на участке предполагается содержать коз, коров, свиней или домашнюю птицу, расстояние до забора увеличивается до четырёх метров. Такое правило действует независимо от числа животных и распространяется как на капитальные коровники, так и на лёгкие навесы", - добавил политик.
Глава думского комитета подчеркнул, что ограждённая территория скотоместа должна помещаться ещё и в санитарный коридор по отношению к жилым строениям: ему отводят минимум 15 метров, чтобы запахи и аэрозоли не проникали в дом. Аналогичная зона, по его словам, создаётся вокруг мест хранения навоза и компоста.
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"Для колодца санитарные правила жёстче: от возможных источников загрязнения его отделяют не менее чем на тридцать метров по кругу, а от уличного туалета — не менее восьми; это гарантирует, что стоки или поверхностные воды не попадут в водоносный горизонт", - рассказал Гаврилов.
Сам колодец, как уточнил депутат, разрешается размещать ближе к границе, но так, чтобы защитный радиус целиком помещался внутри владения, и на практике оставлять по крайней мере три-пять метров до забора, учитывая будущее обслуживание оголовка.
"При посадке зелёных насаждений ориентируются на те же таблицы СП 30‑102‑99: ствол высокорослого дерева должен расти на расстоянии четыре метра от забора, среднерослого — на два, кустарника — на один", - пояснил он.
Гаврилов также сообщил, что любое уменьшение нормативного отступа возможно лишь по письменному соглашению соседей, оформленному через кадастрового инженера и закреплённому в ЕГРН, а иначе строительство рискует быть признанным нарушающим пределы разрешённого использования с последующим сносом или штрафом.
"Судебная практика последних лет показывает, что формальное несоблюдение метражей редко терпят там, где оно создаёт тень, снеговой навал или затеняет окно другого дома, поэтому верный расчёт отступов и соблюдение закона остаётся лучшим способом избежать споров", - подытожил парламентарий.
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