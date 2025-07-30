https://ria.ru/20250730/germaniya-2032364111.html

Германия может потерять до 31 миллиарда евро в год из-за пошлин США

Германия может потерять до 31 миллиарда евро в год из-за пошлин США - РИА Новости, 30.07.2025

Германия может потерять до 31 миллиарда евро в год из-за пошлин США

Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 миллиарда евро в год в среднесрочной перспективе,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:20:00+03:00

2025-07-30T14:20:00+03:00

2025-07-30T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 миллиарда евро в год в среднесрочной перспективе, однако убытки могут быть частично компенсированы за счет переориентации на другие рынки, показали расчеты консалтинговой компании Deloitte. "В среднесрочной перспективе экспорт (из Германии - ред.) в США сократится на 20%, что приведет к потере 31 миллиарда евро в год", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. По ее подсчетам, немецкое машиностроение пострадает от пошлин сильнее всего, потеряв 7,2 миллиарда евро из-за снижения экспорта на 23%. Экспорт немецких фармацевтических компаний в США сократится на 20%, а потери достигнут 5,1 миллиарда евро. Пошлины затронут и химическую, автомобильную и электротехническую промышленность ФРГ, следует из расчетов. При этом Германия может частично компенсировать потери, переориентировав экспортную продукцию на рынки других стран ЕС, Индонезии или Южной Кореи, пишет компания. Однако даже в этом случае ФРГ потеряет 7,1 миллиарда евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250729/frantsija-2032246277.html

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в мире, германия, сша, пошлины