Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет в декабре в Лас-Вегасе, пишут СМИ
09:07 30.07.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет в декабре в Лас-Вегасе, пишут СМИ

ESPN: жеребьевка чемпионата мира по футболу пройдет в декабре в Лас-Вегасе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 5 декабря, сообщает ESPN.
По информации издания, оргкомитет турнира выбрал Лас-Вегас в качестве места проведения жеребьевки, после того как были отклонены заявки Канады и Мексики.
Сообщается, что площадкой для ее проведения может стать "Сфера" в Лас-Вегасе с экраном площадью 54 тыс квадратных метров и вместимостью 17,5 тыс человек.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля 2026 года. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд.
