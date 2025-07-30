Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет в декабре в Лас-Вегасе, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 5 декабря, сообщает Жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 5 декабря, сообщает ESPN

По информации издания, оргкомитет турнира выбрал Лас-Вегас в качестве места проведения жеребьевки, после того как были отклонены заявки Канады и Мексики.

Сообщается, что площадкой для ее проведения может стать "Сфера" в Лас-Вегасе с экраном площадью 54 тыс квадратных метров и вместимостью 17,5 тыс человек.