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СМИ: агенты ФБР нашли пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме
СМИ: агенты ФБР нашли пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме - РИА Новости, 30.07.2025
СМИ: агенты ФБР нашли пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме
Федеральное бюро расследований США нашло потерянную минуту из видео с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в ведомстве. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:06:00+03:00
2025-07-30T06:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США нашло потерянную минуту из видео с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в ведомстве."Теперь выяснилось, что у ФБР есть версия видеозаписи, где сохранилась пропавшая минута. Неясно, почему эта часть отсутствовала на ранее опубликованной видеозаписи и есть ли в ней что-то, что ранее не показывали. Кроме того, остается актуальным вопрос о том, обнародует ли в принципе Министерство юстиций найденную минуту", — передает издание.Как указывается в материале, главе Минюста и генпрокурору США Пэм Бонди пришлось принять на себя основную волну критики за ошибки, допущенные во время ведения дела Эпштейна в течение последнего времени.В 2019 году Джеффри Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации десятков девушек в период с 2002 по 2005 год. После ареста в июле того же года суд оставил его под стражей, но уже в конце месяца финансиста нашли мертвым в камере — официальная версия признала самоубийство. Смерть окружена конспирологическими теориями, включая спорные моменты с записями тюремных камер в роковой день.
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джеффри эпштейн, фбр, сша, в мире
Джеффри Эпштейн, ФБР, США, В мире
СМИ: агенты ФБР нашли пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме
Daily Mail: ФБР нашло пропавшие кадры из тюрьмы, где сидел Эпштейн