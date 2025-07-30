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Эпидемиолог оценила ситуацию с дифтерией в России - РИА Новости, 30.07.2025
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04:34 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/epidemiolog-2032262529.html
Эпидемиолог оценила ситуацию с дифтерией в России
Эпидемиолог оценила ситуацию с дифтерией в России - РИА Новости, 30.07.2025
Эпидемиолог оценила ситуацию с дифтерией в России
Ситуация по дифтерии в России остается благополучной, случаев заболевания практически не регистрируется, рассказала РИА Новости профессор РАН Антонина... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:34:00+03:00
2025-07-30T04:34:00+03:00
здоровье - общество
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ситуация по дифтерии в России остается благополучной, случаев заболевания практически не регистрируется, рассказала РИА Новости профессор РАН Антонина Плоскирева, заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Она уточнила, что дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательные пути и может привести к серьезным осложнениям. "Дифтерия может вызывать тяжелое воспаление глотки и гортани, что приводит к затрудненному дыханию; образование фибринозных пленок в горле, которые могут перекрывать дыхательные пути", - сообщила специалист. Она добавила, что дифтерия способна вызвать отравление организма токсинами, вырабатываемыми бактериями, что может привести к повреждению сердца и нервной системы. "Благодаря вакцинации на протяжении многих лет в Российской Федерации удается поддерживать благополучную эпидситуацию по дифтерии, случаев заболевания практически не регистрируется", - пояснила Плоскирева. Вакцинация от дифтерии включена в России в Национальный календарь прививок. Специалист добавила, что ее делают в 3, в 4,5 и 6 месяцев, а затем в 1,5 года и 6 лет. Повторная иммунизация проходит в возрасте 16 лет и далее каждые 10 лет. "Тем взрослым, кто не был вакцинирован в детстве, рекомендуется сделать одну дозу вакцины, содержащую компонент против дифтерии. А если прошло более 10 лет с последней иммунизации, также следует пройти ревакцинацию. Особенно тем, кто работает в сферах с повышенным риском заражения, например, медицинские работники и педагоги", - сообщила Плоскирева. По ее словам, вакцинация особенно важна в тех случаях, если планируется поездка в страны с высоким уровнем заболеваемости дифтерией. Также она необходима при вспышках болезни в регионе и в случаях, если человек имеет хронические заболевания или ослабленный иммунитет.
https://ria.ru/20180703/1523821186.html
https://ria.ru/20241212/bakteriya-1988822845.html
https://ria.ru/20230511/difteriya-1871121906.html
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здоровье - общество, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Эпидемиолог оценила ситуацию с дифтерией в России

В России практически не регистрируется случаев заболевания дифтерией

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ситуация по дифтерии в России остается благополучной, случаев заболевания практически не регистрируется, рассказала РИА Новости профессор РАН Антонина Плоскирева, заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
Она уточнила, что дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательные пути и может привести к серьезным осложнениям.
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"Дифтерия может вызывать тяжелое воспаление глотки и гортани, что приводит к затрудненному дыханию; образование фибринозных пленок в горле, которые могут перекрывать дыхательные пути", - сообщила специалист.
Она добавила, что дифтерия способна вызвать отравление организма токсинами, вырабатываемыми бактериями, что может привести к повреждению сердца и нервной системы.
"Благодаря вакцинации на протяжении многих лет в Российской Федерации удается поддерживать благополучную эпидситуацию по дифтерии, случаев заболевания практически не регистрируется", - пояснила Плоскирева.
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Вакцинация от дифтерии включена в России в Национальный календарь прививок. Специалист добавила, что ее делают в 3, в 4,5 и 6 месяцев, а затем в 1,5 года и 6 лет. Повторная иммунизация проходит в возрасте 16 лет и далее каждые 10 лет.
"Тем взрослым, кто не был вакцинирован в детстве, рекомендуется сделать одну дозу вакцины, содержащую компонент против дифтерии. А если прошло более 10 лет с последней иммунизации, также следует пройти ревакцинацию. Особенно тем, кто работает в сферах с повышенным риском заражения, например, медицинские работники и педагоги", - сообщила Плоскирева.
По ее словам, вакцинация особенно важна в тех случаях, если планируется поездка в страны с высоким уровнем заболеваемости дифтерией. Также она необходима при вспышках болезни в регионе и в случаях, если человек имеет хронические заболевания или ослабленный иммунитет.
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