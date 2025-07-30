https://ria.ru/20250730/ekspertiza-2032287865.html

Глава Камчатки рассказал о ситуации с аэропортом после землетрясения

Глава Камчатки рассказал о ситуации с аэропортом после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Камчатки рассказал о ситуации с аэропортом после землетрясения

Губернатор Камчатки Владимир Солодов после землетрясения в регионе заявил, что в новом терминале аэропорта Петропавловск-Камчатского неудовлетворительно... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:32:00+03:00

2025-07-30T09:32:00+03:00

2025-07-30T09:32:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

елизово

владимир солодов

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов после землетрясения в регионе заявил, что в новом терминале аэропорта Петропавловск-Камчатского неудовлетворительно закреплены материалы отделки, будет экспертиза. Новый терминал Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) принял первые рейсы в конце марта 2025 года. "Отдельно остановился на ситуации с новым терминалом аэропорта. Текущая работа по закреплению отделочных материалов неудовлетворительна. Поручил провести экспертизу, разработать комплекс мер по устранению замечаний и проконтролировать создание программы обучения сотрудников, а также провести учение на случай природных происшествий", - написал губернатор в Telegram-канале. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.

https://ria.ru/20250730/solodov--2032287390.html

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286802.html

камчатка

петропавловск-камчатский

елизово

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камчатка, петропавловск-камчатский, елизово, владимир солодов, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия