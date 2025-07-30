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Разрешение на полет некоторых дронов можно получить за сутки - РИА Новости, 30.07.2025
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18:27 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/drony-2032440743.html
Разрешение на полет некоторых дронов можно получить за сутки
Разрешение на полет некоторых дронов можно получить за сутки - РИА Новости, 30.07.2025
Разрешение на полет некоторых дронов можно получить за сутки
Эксплуатанты агродронов, дронов-мониторщиков и охранных беспилотников в России могут получать разрешение на полет за 24 часа, ранее этот срок составлял 3-5... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:27:00+03:00
2025-07-30T18:27:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Эксплуатанты агродронов, дронов-мониторщиков и охранных беспилотников в России могут получать разрешение на полет за 24 часа, ранее этот срок составлял 3-5 суток, следует из сообщения правительства РФ. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) и представил результаты работы комиссии в части разработки нормативной правовой базы для дальнейшего развития использования БАС. "В целях упрощения применения БАС для мониторинга протяженных объектов, лесоохранной деятельности и сельского хозяйства: сокращен срок получения разрешения на полет с 3–5 суток до 24 часов, устранены административные барьеры допуска к эксплуатации единичных экземпляров БАС при получении сертификата летной годности на основании акта оценки", - говорится в сообщении. Кроме того, установлен отдельный порядок подготовки и выполнения полетов БАС для различных условий эксплуатации. Также упрощен порядок применения беспилотников в сельском хозяйстве при полетах на высоте до 30 метров и предусмотрена возможность использования декларативного метода сертификации для агродронов массой до 495 килограммов. Правительство сообщило, что глава Минтранса Андрей Никитин доложил о разработке "дорожной карты" по созданию системы удаленной идентификации беспилотных средств в РФ, предусматривающей создание единой системы идентификации БАС на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Также обсуждался статус подготовки предстоящего международного форума по развитию беспилотников "Беспилотные системы: технологии будущего", в ходе которого пройдет проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2025".
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032255855.html
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общество, россия
Общество, Россия
Разрешение на полет некоторых дронов можно получить за сутки

Получить разрешение на полеты некоторых дронов теперь можно за 24 часа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Эксплуатанты агродронов, дронов-мониторщиков и охранных беспилотников в России могут получать разрешение на полет за 24 часа, ранее этот срок составлял 3-5 суток, следует из сообщения правительства РФ.
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) и представил результаты работы комиссии в части разработки нормативной правовой базы для дальнейшего развития использования БАС.
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"В целях упрощения применения БАС для мониторинга протяженных объектов, лесоохранной деятельности и сельского хозяйства: сокращен срок получения разрешения на полет с 3–5 суток до 24 часов, устранены административные барьеры допуска к эксплуатации единичных экземпляров БАС при получении сертификата летной годности на основании акта оценки", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлен отдельный порядок подготовки и выполнения полетов БАС для различных условий эксплуатации. Также упрощен порядок применения беспилотников в сельском хозяйстве при полетах на высоте до 30 метров и предусмотрена возможность использования декларативного метода сертификации для агродронов массой до 495 килограммов.
Правительство сообщило, что глава Минтранса Андрей Никитин доложил о разработке "дорожной карты" по созданию системы удаленной идентификации беспилотных средств в РФ, предусматривающей создание единой системы идентификации БАС на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".
Также обсуждался статус подготовки предстоящего международного форума по развитию беспилотников "Беспилотные системы: технологии будущего", в ходе которого пройдет проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2025".
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