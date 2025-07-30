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На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/donbass-2032251720.html
На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса
На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса - РИА Новости, 30.07.2025
На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса
Владимир Зеленский готовится к переброске резервов ВСУ в Сумскую область и сдаче Донбасса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:33:00+03:00
2025-07-30T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
сумская область
украина
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится к переброске резервов ВСУ в Сумскую область и сдаче Донбасса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.“Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским”, — отметил он.При этом, по мнению Дубинского, глава киевского режима ведет эту подготовку с самого начала переговоров с Россией.За прошлую неделю российские военные взяли под контроль Новоторецкое, Новоэкономическое, Зверево и Зеленый Гай в ДНР.Как уточнил глава республики Денис Пушилин, сейчас самое активное продвижение идет на Красноармейском направлении. При этом, добавил он, ухудшается положение ВСУ и на Константиновском участке.
https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html
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в мире, донбасс, сумская область, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Сумская область, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Денис Пушилин
На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса

Депутат Рады Дубинский: Зеленский планирует сдать Донбасс России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится к переброске резервов ВСУ в Сумскую область и сдаче Донбасса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.
“Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским”, отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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При этом, по мнению Дубинского, глава киевского режима ведет эту подготовку с самого начала переговоров с Россией.
За прошлую неделю российские военные взяли под контроль Новоторецкое, Новоэкономическое, Зверево и Зеленый Гай в ДНР.
Как уточнил глава республики Денис Пушилин, сейчас самое активное продвижение идет на Красноармейском направлении. При этом, добавил он, ухудшается положение ВСУ и на Константиновском участке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСумская областьУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДенис Пушилин
 
 
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