https://ria.ru/20250730/donbass-2032251720.html

На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса

На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса - РИА Новости, 30.07.2025

На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса

Владимир Зеленский готовится к переброске резервов ВСУ в Сумскую область и сдаче Донбасса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 30.07.2025

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится к переброске резервов ВСУ в Сумскую область и сдаче Донбасса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.“Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским”, — отметил он.При этом, по мнению Дубинского, глава киевского режима ведет эту подготовку с самого начала переговоров с Россией.За прошлую неделю российские военные взяли под контроль Новоторецкое, Новоэкономическое, Зверево и Зеленый Гай в ДНР.Как уточнил глава республики Денис Пушилин, сейчас самое активное продвижение идет на Красноармейском направлении. При этом, добавил он, ухудшается положение ВСУ и на Константиновском участке.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

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