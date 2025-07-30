В некоторых районах Дербента уже более десяти дней нет воды
В Дербенте ряд микрорайонов уже десять дней не получает воду из-за аварии
Кран в ванной комнате . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Жители ряда микрорайонов Дербента более десяти дней не получают воду из-за аварии на водоводе "Кайтаг-Дербент", сообщил в своем Telegram-канале глава города Ханлар Пашабеков.
"Уже более 10 дней жители ряда микрорайонов Дербента не получают воду. Ситуация возникла из-за аварий на водоводе "Кайтаг-Дербент". Ремонтные бригады работают, но жителям от этого не легче. Заключая договор с "Единым оператором РД", город рассчитывал на улучшение сложившейся годами ситуации. А на деле мы видим обратное! Требуем воплотить на практике все обещания об организации качественного водоснабжения. Вместо решения проблем — вы их усугубляете", - написал Пашабеков.
Он сообщил о решении уволить ответственных руководителей и сотрудников местного филиал ЕОРД из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Глава Дербента выступил с критикой и относительно обратной связи организации – дозвониться на горячую линию невозможно, обращения в соцсетях игнорируются. В то же время, Пашабеков подчеркнул, что несмотря на то, что полномочия по водоснабжению переданы оператору, администрация города не снимает с себя ответственности.
"Поручил усилить подвоз воды. Все обращения жителей будут оперативно передаваться службам. Вся имеющаяся техника администрации задействована. Но необходимо привлечь и дополнительные водовозы. Кроме того. Считаю, что у ЕОРД нет морального и законного права взимать плату за период отсутствия воды. Необходимо произвести перерасчет", - добавил он.
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