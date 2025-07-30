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Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца - РИА Новости, 30.07.2025
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05:55 30.07.2025 (обновлено: 06:10 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/dengi-2032267786.html
Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца
Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца - РИА Новости, 30.07.2025
Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца
Полиция проводит проверку по обращению жительницы Московской области, которая утверждает, что случайно выбросила семейные накопления своего покойного отца в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:55:00+03:00
2025-07-30T06:10:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
амурская область
истра
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению жительницы Московской области, которая утверждает, что случайно выбросила семейные накопления своего покойного отца в Завитинске Амурской области, а их подобрали и потратили местные жители, сообщает УМВД по региону."В своем обращении женщина сообщила, что при разборе личных вещей покойного отца, проживавшего в городе Завитинске, она выбросила на свалку предметы, которые посчитала ненужными. Позже выяснилось, что среди этих вещей находились денежные средства, составляющие семейные накопления. Заявительнице стало известно, что выброшенные предметы и деньги были обнаружены местными жителями, которые распорядились ими в своих интересах. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ведомстве. Заявление поступило от жительницы города Истра. По результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в главке.По данным некоторых СМИ, речь идет о сумме в шесть миллионов рублей, на которые покойный планировал приобрести квартиру в Подмосковье. Эту информацию также предстоит проверить полиции.
https://ria.ru/20200820/musor-1576064141.html
московская область (подмосковье)
амурская область
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происшествия, московская область (подмосковье), амурская область, истра
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Амурская область, Истра
Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца

Жительница Истры случайно выкинула деньги отца, которые нашли жители Приамурья

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению жительницы Московской области, которая утверждает, что случайно выбросила семейные накопления своего покойного отца в Завитинске Амурской области, а их подобрали и потратили местные жители, сообщает УМВД по региону.
«
"В своем обращении женщина сообщила, что при разборе личных вещей покойного отца, проживавшего в городе Завитинске, она выбросила на свалку предметы, которые посчитала ненужными. Позже выяснилось, что среди этих вещей находились денежные средства, составляющие семейные накопления. Заявительнице стало известно, что выброшенные предметы и деньги были обнаружены местными жителями, которые распорядились ими в своих интересах. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ведомстве.
Заявление поступило от жительницы города Истра. По результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в главке.
По данным некоторых СМИ, речь идет о сумме в шесть миллионов рублей, на которые покойный планировал приобрести квартиру в Подмосковье. Эту информацию также предстоит проверить полиции.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Амурская областьИстра
 
 
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