https://ria.ru/20250730/dengi-2032267786.html

Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца

Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца - РИА Новости, 30.07.2025

Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца

Полиция проводит проверку по обращению жительницы Московской области, которая утверждает, что случайно выбросила семейные накопления своего покойного отца в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:55:00+03:00

2025-07-30T05:55:00+03:00

2025-07-30T06:10:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

амурская область

истра

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению жительницы Московской области, которая утверждает, что случайно выбросила семейные накопления своего покойного отца в Завитинске Амурской области, а их подобрали и потратили местные жители, сообщает УМВД по региону."В своем обращении женщина сообщила, что при разборе личных вещей покойного отца, проживавшего в городе Завитинске, она выбросила на свалку предметы, которые посчитала ненужными. Позже выяснилось, что среди этих вещей находились денежные средства, составляющие семейные накопления. Заявительнице стало известно, что выброшенные предметы и деньги были обнаружены местными жителями, которые распорядились ими в своих интересах. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ведомстве. Заявление поступило от жительницы города Истра. По результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в главке.По данным некоторых СМИ, речь идет о сумме в шесть миллионов рублей, на которые покойный планировал приобрести квартиру в Подмосковье. Эту информацию также предстоит проверить полиции.

https://ria.ru/20200820/musor-1576064141.html

московская область (подмосковье)

амурская область

истра

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), амурская область, истра