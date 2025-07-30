Жительница Подмосковья случайно выбросила шесть миллионов рублей отца
Жительница Истры случайно выкинула деньги отца, которые нашли жители Приамурья
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению жительницы Московской области, которая утверждает, что случайно выбросила семейные накопления своего покойного отца в Завитинске Амурской области, а их подобрали и потратили местные жители, сообщает УМВД по региону.
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"В своем обращении женщина сообщила, что при разборе личных вещей покойного отца, проживавшего в городе Завитинске, она выбросила на свалку предметы, которые посчитала ненужными. Позже выяснилось, что среди этих вещей находились денежные средства, составляющие семейные накопления. Заявительнице стало известно, что выброшенные предметы и деньги были обнаружены местными жителями, которые распорядились ими в своих интересах. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ведомстве.
Заявление поступило от жительницы города Истра. По результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в главке.
По данным некоторых СМИ, речь идет о сумме в шесть миллионов рублей, на которые покойный планировал приобрести квартиру в Подмосковье. Эту информацию также предстоит проверить полиции.
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