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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.07.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:30:00+03:00
2025-07-30T22:30:00+03:00
2025-07-30T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что силы ПВО наготове.
https://ria.ru/20250717/ataka-2029602497.html
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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА