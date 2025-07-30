https://ria.ru/20250730/bilajn-2032299869.html

"Билайн" после землетрясения на Камчатке работает стабильно

"Билайн" после землетрясения на Камчатке работает стабильно - РИА Новости, 30.07.2025

"Билайн" после землетрясения на Камчатке работает стабильно

Оператор связи "Билайн" на Камчатке функционирует стабильно, готов принять необходимые меры для поддержания высокого уровня обслуживания клиентов, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:29:00+03:00

2025-07-30T10:29:00+03:00

2025-07-30T10:29:00+03:00

камчатка

билайн

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" на Камчатке функционирует стабильно, готов принять необходимые меры для поддержания высокого уровня обслуживания клиентов, сообщил РИА Новости оператор. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. "Сеть "Билайна" на Камчатке функционирует стабильно и без перебоев. Мы внимательно мониторим состояние инфраструктуры региона и готовы принять необходимые меры для поддержания высокого уровня обслуживания наших клиентов", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

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камчатка, билайн, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия