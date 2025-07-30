https://ria.ru/20250730/barnaul-2032430751.html

В Барнауле прошел сильный дождь

В Барнауле прошел сильный дождь - РИА Новости, 30.07.2025

В Барнауле прошел сильный дождь

Последствия сильного дождя и града устраняют в Барнауле, сообщают в мэрии. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:38:00+03:00

2025-07-30T17:38:00+03:00

2025-07-30T17:38:00+03:00

барнаул

власиха

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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Последствия сильного дождя и града устраняют в Барнауле, сообщают в мэрии. "В результате обильных осадков, выпавших в виде дождя, местами – града, на территории Барнаула наблюдаются подтопления территорий в районе остановки "Бия", на улице Взлетной, на улицах Попова и на 65 лет Победы перед Павловским трактом, на других участках, расположенных преимущественно в низменных местах. Дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" работают на местах для контроля за работой ливнеприемных колодцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас вода понемногу уходит. "На территории города было подтоплено 12 участков автомобильных дорог, на 11 из них было ограничено движение общественного и личного транспорта", - отмечают в мэрии. Всего в связи с неблагоприятными погодными условиями зарегистрировано 16 происшествий различного характера, пострадавших нет, уточнили городские власти. Однако часть жителей остаются без света. "На территории краевой столицы произошло частичное отключение электроэнергии по линиям Пригородного РЭС в микрорайоне Солнечная Поляна и селе Власиха, посёлке Пригородный, микрорайоне Новосиликатный. Проводятся работы по подключению абонентов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032411267.html

https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html

барнаул

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барнаул, власиха, происшествия