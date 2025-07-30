https://ria.ru/20250730/avto-2032462697.html

"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах

"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах - РИА Новости, 30.07.2025

"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах

Сервис каршеринга "Ситидрайв" уведомил пользователей через приложение, что с 31 июля вводит зоны платного завершения аренды в аэропортах Москвы,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:19:00+03:00

2025-07-30T20:19:00+03:00

2025-07-30T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сервис каршеринга "Ситидрайв" уведомил пользователей через приложение, что с 31 июля вводит зоны платного завершения аренды в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. "Необходимость введения дополнительного сбора возникла вследствие существенного увеличения числа завершений аренд в аэропортах, что привело к значительной перегрузке парковочной инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе сервиса в ответ на запрос РИА Новости. Зоны платного завершения аренды будут подсвечены на карте в приложении фиолетовым цветом. При этом завершение аренды в "зеленых зонах" городов останется бесплатным. "Данная мера позволит сохранить доступность автомобилей и обеспечить высокий уровень качества сервиса для пользователей", - добавили в пресс-службе. У крупнейших российских сервисов каршеринга – "Яндекс Драйв" и "Делимобиль" - завершение аренды в ряде аэропортов также является платным. "Ситидрайв" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Автопарк сервиса насчитывает более 19 тысяч автомобилей.

https://ria.ru/20250610/evraev-2022024860.html

https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html

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транспорт, авто, каршеринг, россия