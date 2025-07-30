Рейтинг@Mail.ru
"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/avto-2032462697.html
"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах
"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах - РИА Новости, 30.07.2025
"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах
Сервис каршеринга "Ситидрайв" уведомил пользователей через приложение, что с 31 июля вводит зоны платного завершения аренды в аэропортах Москвы,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:19:00+03:00
2025-07-30T20:19:00+03:00
транспорт
авто
каршеринг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879800551_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_a8617335fbd4ccda2010420e2aec71fa.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сервис каршеринга "Ситидрайв" уведомил пользователей через приложение, что с 31 июля вводит зоны платного завершения аренды в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. "Необходимость введения дополнительного сбора возникла вследствие существенного увеличения числа завершений аренд в аэропортах, что привело к значительной перегрузке парковочной инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе сервиса в ответ на запрос РИА Новости. Зоны платного завершения аренды будут подсвечены на карте в приложении фиолетовым цветом. При этом завершение аренды в "зеленых зонах" городов останется бесплатным. "Данная мера позволит сохранить доступность автомобилей и обеспечить высокий уровень качества сервиса для пользователей", - добавили в пресс-службе. У крупнейших российских сервисов каршеринга – "Яндекс Драйв" и "Делимобиль" - завершение аренды в ряде аэропортов также является платным. "Ситидрайв" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Автопарк сервиса насчитывает более 19 тысяч автомобилей.
https://ria.ru/20250610/evraev-2022024860.html
https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879800551_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f99db2ef0b7912ce1ccef18bcb49f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
транспорт, авто, каршеринг, россия
Транспорт, Авто, каршеринг, Россия
"Ситидрайв" вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах

"Ситидрайв" с 31 июля вводит зоны платного завершения аренды авто в аэропортах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль каршеринговой компании "Ситидрайв"
Электромобиль каршеринговой компании Ситидрайв - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Электромобиль каршеринговой компании "Ситидрайв" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сервис каршеринга "Ситидрайв" уведомил пользователей через приложение, что с 31 июля вводит зоны платного завершения аренды в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
"Необходимость введения дополнительного сбора возникла вследствие существенного увеличения числа завершений аренд в аэропортах, что привело к значительной перегрузке парковочной инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе сервиса в ответ на запрос РИА Новости.
Каршеринг в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Сервис каршеринга расширил работу в Переславле-Залесском
10 июня, 14:56
Зоны платного завершения аренды будут подсвечены на карте в приложении фиолетовым цветом. При этом завершение аренды в "зеленых зонах" городов останется бесплатным.
"Данная мера позволит сохранить доступность автомобилей и обеспечить высокий уровень качества сервиса для пользователей", - добавили в пресс-службе.
У крупнейших российских сервисов каршеринга – "Яндекс Драйв" и "Делимобиль" - завершение аренды в ряде аэропортов также является платным.
"Ситидрайв" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Автопарк сервиса насчитывает более 19 тысяч автомобилей.
Автомобиль каршеринга на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом
24 мая, 15:13
 
ТранспортАвтокаршерингРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала