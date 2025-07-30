https://ria.ru/20250730/avrora-2032270066.html

"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского

"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 30.07.2025

"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского

Авиакомпания "Аврора" отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск после землетрясения на Камчатке, говорится на сайте аэропорта "Елизово". РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:28:00+03:00

2025-07-30T06:28:00+03:00

2025-07-30T06:30:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

"аврора"

российская академия наук

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск после землетрясения на Камчатке, говорится на сайте аэропорта "Елизово". Изначально рейс был запланирован на 27 июля, однако был перенесен на 30 июля, а позже отменен вовсе. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032269097.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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Дарья Буймова

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, "аврора", российская академия наук