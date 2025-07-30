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"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 30.07.2025
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06:28 30.07.2025 (обновлено: 06:30 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/avrora-2032270066.html
"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского
"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 30.07.2025
"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского
Авиакомпания "Аврора" отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск после землетрясения на Камчатке, говорится на сайте аэропорта "Елизово". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:28:00+03:00
2025-07-30T06:30:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
"аврора"
российская академия наук
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск после землетрясения на Камчатке, говорится на сайте аэропорта "Елизово". Изначально рейс был запланирован на 27 июля, однако был перенесен на 30 июля, а позже отменен вовсе. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032269097.html
камчатка
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, "аврора", российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, "Аврора", Российская академия наук
"Аврора" отменила один рейс из Петропавловска-Камчатского

Компания Аврора отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора"
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск после землетрясения на Камчатке, говорится на сайте аэропорта "Елизово".
Изначально рейс был запланирован на 27 июля, однако был перенесен на 30 июля, а позже отменен вовсе.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 06:13
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСеверо-Курильск"Аврора"Российская академия наук
 
 
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