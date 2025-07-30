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В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 30.07.2025
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10:11 30.07.2025 (обновлено: 10:47 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/altay-2032296435.html
В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 30.07.2025
В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано утром в среду в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:11:00+03:00
2025-07-30T10:47:00+03:00
происшествия
республика алтай
горно-алтайск
кош-агачский район
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горный алтай
камчатка
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НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано утром в среду в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился в районе Северо-Чуйского хребта примерно в 250 километрах от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 оценивается в 5,5 балла. "Зарегистрировано одно сейсмособытие: в Кош-Агачском районе в 35 километрах северо-восточней села Джазатор, магнитудой 4,4. Местным населением толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет", - сообщает в свою очередь главк МЧС по республике. Как сообщалось, в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
республика алтай
горно-алтайск
кош-агачский район
горный алтай
камчатка
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происшествия, республика алтай, горно-алтайск, кош-агачский район, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горный алтай, камчатка
Происшествия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Кош-Агачский район, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Горный Алтай, Камчатка
В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе Северо-Чуйского хребта на Алтае

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкВид на реку Катунь
Вид на реку Катунь - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Вид на реку Катунь . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано утром в среду в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился в районе Северо-Чуйского хребта примерно в 250 километрах от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 оценивается в 5,5 балла.
"Зарегистрировано одно сейсмособытие: в Кош-Агачском районе в 35 километрах северо-восточней села Джазатор, магнитудой 4,4. Местным населением толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет", - сообщает в свою очередь главк МЧС по республике.
Как сообщалось, в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
Вчера, 09:55
 
ПроисшествияРеспублика АлтайГорно-АлтайскКош-Агачский районРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Горный АлтайКамчатка
 
 
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