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В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 30.07.2025

В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано утром в среду в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:11:00+03:00

2025-07-30T10:11:00+03:00

2025-07-30T10:47:00+03:00

происшествия

республика алтай

горно-алтайск

кош-агачский район

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

горный алтай

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НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано утром в среду в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился в районе Северо-Чуйского хребта примерно в 250 километрах от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 оценивается в 5,5 балла. "Зарегистрировано одно сейсмособытие: в Кош-Агачском районе в 35 километрах северо-восточней села Джазатор, магнитудой 4,4. Местным населением толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет", - сообщает в свою очередь главк МЧС по республике. Как сообщалось, в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

республика алтай

горно-алтайск

кош-агачский район

горный алтай

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происшествия, республика алтай, горно-алтайск, кош-агачский район, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горный алтай, камчатка