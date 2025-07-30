https://ria.ru/20250730/airnet--2032384064.html
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой - РИА Новости, 30.07.2025
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой
Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга, компания AirNet, сообщила об аварии, связанной с DDoS-атакой. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:02:00+03:00
2025-07-30T15:02:00+03:00
2025-07-30T15:09:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/01/1483520148_0:191:3078:1922_1920x0_80_0_0_8efe9f4f145a4063111ca99ea0f90660.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга, компания AirNet, сообщила об аварии, связанной с DDoS-атакой."В данный момент зафиксирована авария на всю сеть, связанная с вредоносной активностью (DDoS-атака). Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только доступ к услугам возобновится, мы сразу же оповестим вас", - говорится в сообщении на сайте компании.Компания AirNet предоставляет цифровые услуги связи физическим и юридическим лицам: интернет, телевидение, телефония, и системы контроля доступа, а также входит в десятку самых крупных интернет-провайдеров в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250729/rkn-2032216965.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/01/1483520148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d8d15c67c66948fad80926892f99ce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой
Крупный петербургский провайдер AirNet сообщил о связанной с DDoS-атакой аварии