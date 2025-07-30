https://ria.ru/20250730/airnet--2032384064.html

Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой

Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой - РИА Новости, 30.07.2025

Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой

Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга, компания AirNet, сообщила об аварии, связанной с DDoS-атакой. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:02:00+03:00

2025-07-30T15:02:00+03:00

2025-07-30T15:09:00+03:00

санкт-петербург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/01/1483520148_0:191:3078:1922_1920x0_80_0_0_8efe9f4f145a4063111ca99ea0f90660.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга, компания AirNet, сообщила об аварии, связанной с DDoS-атакой."В данный момент зафиксирована авария на всю сеть, связанная с вредоносной активностью (DDoS-атака). Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только доступ к услугам возобновится, мы сразу же оповестим вас", - говорится в сообщении на сайте компании.Компания AirNet предоставляет цифровые услуги связи физическим и юридическим лицам: интернет, телевидение, телефония, и системы контроля доступа, а также входит в десятку самых крупных интернет-провайдеров в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250729/rkn-2032216965.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия