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Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой - РИА Новости, 30.07.2025
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15:02 30.07.2025 (обновлено: 15:09 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/airnet--2032384064.html
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой - РИА Новости, 30.07.2025
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой
Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга, компания AirNet, сообщила об аварии, связанной с DDoS-атакой. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:02:00+03:00
2025-07-30T15:09:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга, компания AirNet, сообщила об аварии, связанной с DDoS-атакой."В данный момент зафиксирована авария на всю сеть, связанная с вредоносной активностью (DDoS-атака). Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только доступ к услугам возобновится, мы сразу же оповестим вас", - говорится в сообщении на сайте компании.Компания AirNet предоставляет цифровые услуги связи физическим и юридическим лицам: интернет, телевидение, телефония, и системы контроля доступа, а также входит в десятку самых крупных интернет-провайдеров в Санкт-Петербурге.
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Петербургский провайдер AirNet сообщил об аварии, связанной с DDoS-атакой

Крупный петербургский провайдер AirNet сообщил о связанной с DDoS-атакой аварии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник дата-центра в серверной комнате
Сотрудник дата-центра в серверной комнате - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник дата-центра в серверной комнате. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга, компания AirNet, сообщила об аварии, связанной с DDoS-атакой.
"В данный момент зафиксирована авария на всю сеть, связанная с вредоносной активностью (DDoS-атака). Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только доступ к услугам возобновится, мы сразу же оповестим вас", - говорится в сообщении на сайте компании.
Компания AirNet предоставляет цифровые услуги связи физическим и юридическим лицам: интернет, телевидение, телефония, и системы контроля доступа, а также входит в десятку самых крупных интернет-провайдеров в Санкт-Петербурге.
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