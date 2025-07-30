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Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе - РИА Новости, 30.07.2025
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15:21 30.07.2025 (обновлено: 17:55 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/aeroport-2032424965.html
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе - РИА Новости, 30.07.2025
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе
Проектирование аэропорта в Архызе завершается, стоит задача достроить его в 2028 году и начать летать в 2029 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T17:55:00+03:00
строительство
архыз
россия
северный кавказ
рашид темрезов
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проектирование аэропорта в Архызе завершается, стоит задача достроить его в 2028 году и начать летать в 2029 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов рассказал, что всесезонный курорт "Архыз" стал действительно популярным местом, и в 2024 году регион посетили 2,3 миллиона человек, что в 4,5 раза превышает население республики. "Но самое главное, что теперь у нас есть: мы снимаем то конкурентное преимущество, которое было у других регионов, – после вашего поручения мы в прошлом году, в июле, подписали концессионное соглашение о начале строительства аэропорта Архыз. В этом году заканчиваем проектирование… Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр – ред.) на Кавказском инвестиционном форуме поставил задачу к концу 2028 года. Но реально, думаю, что в 2029 году мы начнём летать", - сказал Темрезов. "И количество туристов увеличится сразу", - отреагировал Путин. Глава республики в ответ уточнил, что в первый год ожидается пассажиропоток в один миллион человек. "Для нас это крутая история. Мы единственный субъект на Северном Кавказе, у которого нет своего аэропорта", - добавил Темрезов.
https://ria.ru/20250730/putin-2032358708.html
архыз
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строительство, архыз, россия, северный кавказ, рашид темрезов, владимир путин
Строительство, Архыз, Россия, Северный Кавказ, Рашид Темрезов, Владимир Путин
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе

Темрезов: летать через аэропорт в Архызе планируется начать в 2029 г

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Рашид Темрезов
Владимир Путин и Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Рашид Темрезов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проектирование аэропорта в Архызе завершается, стоит задача достроить его в 2028 году и начать летать в 2029 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов рассказал, что всесезонный курорт "Архыз" стал действительно популярным местом, и в 2024 году регион посетили 2,3 миллиона человек, что в 4,5 раза превышает население республики.
"Но самое главное, что теперь у нас есть: мы снимаем то конкурентное преимущество, которое было у других регионов, – после вашего поручения мы в прошлом году, в июле, подписали концессионное соглашение о начале строительства аэропорта Архыз. В этом году заканчиваем проектирование… Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр – ред.) на Кавказском инвестиционном форуме поставил задачу к концу 2028 года. Но реально, думаю, что в 2029 году мы начнём летать", - сказал Темрезов.
"И количество туристов увеличится сразу", - отреагировал Путин.
Глава республики в ответ уточнил, что в первый год ожидается пассажиропоток в один миллион человек.
"Для нас это крутая история. Мы единственный субъект на Северном Кавказе, у которого нет своего аэропорта", - добавил Темрезов.
Президент России Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Глава Карачаево-Черкесии доложил Путину о развитии региона
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СтроительствоАрхызРоссияСеверный КавказРашид ТемрезовВладимир Путин
 
 
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