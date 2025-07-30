https://ria.ru/20250730/aeroport-2032424965.html

Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе

Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе - РИА Новости, 30.07.2025

Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе

Проектирование аэропорта в Архызе завершается, стоит задача достроить его в 2028 году и начать летать в 2029 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:21:00+03:00

2025-07-30T15:21:00+03:00

2025-07-30T17:55:00+03:00

строительство

архыз

россия

северный кавказ

рашид темрезов

владимир путин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проектирование аэропорта в Архызе завершается, стоит задача достроить его в 2028 году и начать летать в 2029 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов рассказал, что всесезонный курорт "Архыз" стал действительно популярным местом, и в 2024 году регион посетили 2,3 миллиона человек, что в 4,5 раза превышает население республики. "Но самое главное, что теперь у нас есть: мы снимаем то конкурентное преимущество, которое было у других регионов, – после вашего поручения мы в прошлом году, в июле, подписали концессионное соглашение о начале строительства аэропорта Архыз. В этом году заканчиваем проектирование… Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр – ред.) на Кавказском инвестиционном форуме поставил задачу к концу 2028 года. Но реально, думаю, что в 2029 году мы начнём летать", - сказал Темрезов. "И количество туристов увеличится сразу", - отреагировал Путин. Глава республики в ответ уточнил, что в первый год ожидается пассажиропоток в один миллион человек. "Для нас это крутая история. Мы единственный субъект на Северном Кавказе, у которого нет своего аэропорта", - добавил Темрезов.

https://ria.ru/20250730/putin-2032358708.html

архыз

россия

северный кавказ

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строительство, архыз, россия, северный кавказ, рашид темрезов, владимир путин