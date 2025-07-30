https://ria.ru/20250730/aeroport-2032424965.html
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе - РИА Новости, 30.07.2025
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе
Проектирование аэропорта в Архызе завершается, стоит задача достроить его в 2028 году и начать летать в 2029 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T17:55:00+03:00
строительство
архыз
россия
северный кавказ
рашид темрезов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032358939_136:0:2863:1534_1920x0_80_0_0_0e466ef83ca9b6310ba77508a871e055.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проектирование аэропорта в Архызе завершается, стоит задача достроить его в 2028 году и начать летать в 2029 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов рассказал, что всесезонный курорт "Архыз" стал действительно популярным местом, и в 2024 году регион посетили 2,3 миллиона человек, что в 4,5 раза превышает население республики. "Но самое главное, что теперь у нас есть: мы снимаем то конкурентное преимущество, которое было у других регионов, – после вашего поручения мы в прошлом году, в июле, подписали концессионное соглашение о начале строительства аэропорта Архыз. В этом году заканчиваем проектирование… Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр – ред.) на Кавказском инвестиционном форуме поставил задачу к концу 2028 года. Но реально, думаю, что в 2029 году мы начнём летать", - сказал Темрезов. "И количество туристов увеличится сразу", - отреагировал Путин. Глава республики в ответ уточнил, что в первый год ожидается пассажиропоток в один миллион человек. "Для нас это крутая история. Мы единственный субъект на Северном Кавказе, у которого нет своего аэропорта", - добавил Темрезов.
https://ria.ru/20250730/putin-2032358708.html
архыз
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032358939_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_94558a42162a7d88bd103f42edc405bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, архыз, россия, северный кавказ, рашид темрезов, владимир путин
Строительство, Архыз, Россия, Северный Кавказ, Рашид Темрезов, Владимир Путин
Глава КЧР рассказал Путину о планах по открытию аэропорта в Архызе
Темрезов: летать через аэропорт в Архызе планируется начать в 2029 г