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"Ему необходимо": в США предупредили о подлом плане Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025
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04:43 29.07.2025 (обновлено: 04:52 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032056509.html
"Ему необходимо": в США предупредили о подлом плане Зеленского
"Ему необходимо": в США предупредили о подлом плане Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025
"Ему необходимо": в США предупредили о подлом плане Зеленского
Владимир Зеленский может попытаться использовать сокращенный срок ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, чтобы... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:43:00+03:00
2025-07-29T04:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский может попытаться использовать сокращенный срок ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вернуть симпатии европейских политиков, такое мнение высказал подполковник Жак Бод в эфире YouTube-канала Deep Dive."Ему необходимо вернуть благосклонность европейских политиков, получив нужную передышку для себя", — предупредил он.При этом, продолжил аналитик, всем прекрасно понятно, что ВСУ уже не могут сдерживать продвижение российской армии.Глава Белого дома в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий всё еще рассматривается.В прошлую субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что спецоперация России на Украине не будет остановлена из-за каких-либо ультиматумов, в том числе, президента США Дональда Трампа.Президент Владимир Путин не раз объяснял, что прекращение огня на Украине невозможно без четких договоренностей. По его словам, Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался этим для того, чтобы улучшить свое положение или перевооружиться. Также глава государства неоднократно подчеркивал необходимость устранения первопричин украинского кризиса в контексте урегулирования ситуации вокруг постсоветской республики.
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031848900.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, константин косачев, вооруженные силы украины, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Константин Косачев, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
"Ему необходимо": в США предупредили о подлом плане Зеленского

Бод: Зеленский может использовать ультиматум Трампа, чтобы взять передышку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский может попытаться использовать сокращенный срок ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вернуть симпатии европейских политиков, такое мнение высказал подполковник Жак Бод в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Ему необходимо вернуть благосклонность европейских политиков, получив нужную передышку для себя", — предупредил он.
При этом, продолжил аналитик, всем прекрасно понятно, что ВСУ уже не могут сдерживать продвижение российской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Bloomberg посоветовал Зеленскому отстранить от власти "друзей"
28 июля, 10:16
Глава Белого дома в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий всё еще рассматривается.
В прошлую субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что спецоперация России на Украине не будет остановлена из-за каких-либо ультиматумов, в том числе, президента США Дональда Трампа.
Президент Владимир Путин не раз объяснял, что прекращение огня на Украине невозможно без четких договоренностей. По его словам, Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался этим для того, чтобы улучшить свое положение или перевооружиться. Также глава государства неоднократно подчеркивал необходимость устранения первопричин украинского кризиса в контексте урегулирования ситуации вокруг постсоветской республики.
Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко
28 июля, 23:55
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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