https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032079661.html
ФСБ показала кадры задержания агента Киева в Ростове-на-Дону
ФСБ показала кадры задержания агента Киева в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.07.2025
ФСБ показала кадры задержания агента Киева в Ростове-на-Дону
Уроженец Центральной Азии, который по заданию украинских спецслужб планировал подорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:10:00+03:00
2025-07-29T10:10:00+03:00
2025-07-29T11:22:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
безопасность
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Уроженец Центральной Азии, который по заданию украинских спецслужб планировал подорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Ростове-на-Дону, признался в преступлении.Об этом он заявил на видео, которое опубликовала ФСБ."Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвез я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру", — рассказал задержанный.ФСБ также показала кадры из квартиры, которую тот снимал. При обыске там нашли инвентарь.По данным ведомства, сотрудник украинских спецслужб завербовал фигуранта за рубежом. В Ростове-на-Дону он вел разведку, чтобы затем убить высокопоставленного военного с помощью самодельной бомбы. У него изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте.Следственный отдел ФСБ по Ростовской области возбудил уголовное дело о подготовке к теракту, незаконном приобретении и изготовлении взрывных устройств.
https://ria.ru/20250728/kuban-2031843936.html
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Задержание мужчины, готовившего теракт в Ростове-на-Дону
ФСБ показала видео задержания гражданина центральноазиатской страны, готовившего теракт в Ростове-на-Дону. Задержанный дал признательные показания, рассказал, что ему поручили убить военного.
2025-07-29T10:10
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, безопасность
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону, Безопасность
ФСБ показала кадры задержания агента Киева в Ростове-на-Дону
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего теракт в Ростове-на-Дону