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В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2025
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10:49 29.07.2025 (обновлено: 11:57 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/vzryv-2032087150.html
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2025
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие
Четверо заключенных пострадали при взрыва газового баллона в исправительной колонии в Волгограде, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:49:00+03:00
2025-07-29T11:57:00+03:00
волгоград
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четверо заключенных пострадали при взрыва газового баллона в исправительной колонии в Волгограде, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК."С территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести", — сказали там.Инцидент произошел в хозяйственном блоке. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что при строительных работах взорвался баллон с пропаном. У пострадавших ожоги и механические травмы.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
https://ria.ru/20250729/volgograd-2032091213.html
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волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, волгоградская область
Волгоград, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Волгоградская область
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв газового баллона в волгоградской колонии ранил четверых заключенных

© Фото : Прокуратура Волгоградской областиМесто воспламенения газа из баллона на территории одного из подсобных помещений исправительной колонии № 9 в Волгоградской области
Место воспламенения газа из баллона на территории одного из подсобных помещений исправительной колонии № 9 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Прокуратура Волгоградской области
Место воспламенения газа из баллона на территории одного из подсобных помещений исправительной колонии № 9 в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четверо заключенных пострадали при взрыва газового баллона в исправительной колонии в Волгограде, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.
"С территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести", — сказали там.
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Вчера, 11:10
Инцидент произошел в хозяйственном блоке. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что при строительных работах взорвался баллон с пропаном. У пострадавших ожоги и механические травмы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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ВолгоградПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВолгоградская область
 
 
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