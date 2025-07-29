https://ria.ru/20250729/vzryv-2032087150.html

В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие

В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2025

В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие

Четверо заключенных пострадали при взрыва газового баллона в исправительной колонии в Волгограде, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:49:00+03:00

2025-07-29T10:49:00+03:00

2025-07-29T11:57:00+03:00

волгоград

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четверо заключенных пострадали при взрыва газового баллона в исправительной колонии в Волгограде, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК."С территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести", — сказали там.Инцидент произошел в хозяйственном блоке. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что при строительных работах взорвался баллон с пропаном. У пострадавших ожоги и механические травмы.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

https://ria.ru/20250729/volgograd-2032091213.html

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

волгоград

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волгоградская область

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волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, волгоградская область