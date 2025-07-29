https://ria.ru/20250729/vzryv-2032087150.html
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2025
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие
Четверо заключенных пострадали при взрыва газового баллона в исправительной колонии в Волгограде, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:49:00+03:00
2025-07-29T10:49:00+03:00
2025-07-29T11:57:00+03:00
волгоград
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096031_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_07be5db72a5f5fd86a21fcbdbc5c8c2c.jpg
ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четверо заключенных пострадали при взрыва газового баллона в исправительной колонии в Волгограде, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК."С территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести", — сказали там.Инцидент произошел в хозяйственном блоке. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что при строительных работах взорвался баллон с пропаном. У пострадавших ожоги и механические травмы.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
https://ria.ru/20250729/volgograd-2032091213.html
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096031_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_23562f7c438ec2b3ee9e5617f4059f7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, волгоградская область
Волгоград, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Волгоградская область
В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие
Взрыв газового баллона в волгоградской колонии ранил четверых заключенных