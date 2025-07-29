https://ria.ru/20250729/vsu-2032058430.html

Боевики ВСУ в Малиевке прикрывались мирными жителями, сообщил боец

Боевики ВСУ в Малиевке прикрывались мирными жителями, сообщил боец - РИА Новости, 29.07.2025

Боевики ВСУ в Малиевке прикрывались мирными жителями, сообщил боец

В населенном пункте Малиевка в Днепропетровской области украинские боевики прикрывались мирными жителями поселка, рассказал РИА Новости гвардии старший матрос... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:13:00+03:00

2025-07-29T05:13:00+03:00

2025-07-29T05:13:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. В населенном пункте Малиевка в Днепропетровской области украинские боевики прикрывались мирными жителями поселка, рассказал РИА Новости гвардии старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Историк". "В самом населенном пункте (Малиевка - ред.) в первых домах нас ожидали по аэроразведке наши, это были мирные люди. Мы знали, что по первым домам нельзя было стрелять, даже стрелковое оружие нельзя было применять. Уже в последующих домах нас ожидал оппонент", – сообщил гвардии старший матрос агентству. По его словам, расчеты FPV-дронов ВС России ювелирно уничтожали точки размещения украинских боевиков в населенном пункте, при этом не нанося ущерба укрытиям мирных жителей. Также боец высказал мнение, что такому методу ведения боевых действий - использовать мирное население в качестве "живого щита" - украинских военных научили их заокеанские партнеры, которые таким же образом воевали в Ираке, Афганистане и других местах. "Мирные люди, мирные жители, это бабушки, дедушки, которые нам попадались, встречали нас с объятиями. На вопрос, что они здесь делают, они сказали, что их не выпускают, они должны были стать щитом, мы должны были их первыми расстрелять по задумке наших оппонентов, но, естественно, этого не получилось. Мы поделились скудными запасами воды и еды, что осталось у нас после марша, оказал им первую медицинскую помощь. Как только станет чуть-чуть потише, мы их сразу эвакуируем в нашу большую и необъятную Родину", – добавил "Историк". Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250729/indonezija-2032057811.html

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057638.html

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днепропетровская область, россия, ирак