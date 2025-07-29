https://ria.ru/20250729/vsu-2032057353.html

Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец

Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025

Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец

Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, оставив там на позициях отряды теробороны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:04:00+03:00

2025-07-29T05:04:00+03:00

2025-07-29T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, оставив там на позициях отряды теробороны, рассказал РИА Новости гвардии старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Историк". "Конкретно о подразделениях (противника - ред.), которые должны были (по данным разведки - ред.) нам встречаться, это горно-егерские, штурмовые, воздушно-десантные их (ВСУ - ред.) силы должны были встречаться. Но по факту это была только тероборона. Это были люди за 60 (лет - ред.), за 50 с нашими образцами оружия", – сказал боец. Также он выразил уверенность в том, что во время проникновения штурмовых групп ВС России в поселок наиболее опытные украинские боевики успели отступить вглубь днепропетровской области. Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032057217.html

https://ria.ru/20250729/alaudinov-2032053337.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины