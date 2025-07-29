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Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu-2032057353.html
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец
Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, оставив там на позициях отряды теробороны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:04:00+03:00
2025-07-29T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, оставив там на позициях отряды теробороны, рассказал РИА Новости гвардии старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Историк". "Конкретно о подразделениях (противника - ред.), которые должны были (по данным разведки - ред.) нам встречаться, это горно-егерские, штурмовые, воздушно-десантные их (ВСУ - ред.) силы должны были встречаться. Но по факту это была только тероборона. Это были люди за 60 (лет - ред.), за 50 с нашими образцами оружия", – сказал боец. Также он выразил уверенность в том, что во время проникновения штурмовых групп ВС России в поселок наиболее опытные украинские боевики успели отступить вглубь днепропетровской области. Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032057217.html
https://ria.ru/20250729/alaudinov-2032053337.html
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днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец

Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, оставив отряды теробороны

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, оставив там на позициях отряды теробороны, рассказал РИА Новости гвардии старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Историк".
"Конкретно о подразделениях (противника - ред.), которые должны были (по данным разведки - ред.) нам встречаться, это горно-егерские, штурмовые, воздушно-десантные их (ВСУ - ред.) силы должны были встречаться. Но по факту это была только тероборона. Это были люди за 60 (лет - ред.), за 50 с нашими образцами оружия", – сказал боец.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Боевик ВСУ в плену пытался выдать себя за мобилизованного, сообщил боец
Вчера, 05:03
Также он выразил уверенность в том, что во время проникновения штурмовых групп ВС России в поселок наиболее опытные украинские боевики успели отступить вглубь днепропетровской области.
Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 03:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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