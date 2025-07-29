https://ria.ru/20250729/vsu-2032057353.html
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец
Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, оставив там на позициях отряды теробороны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:04:00+03:00
2025-07-29T05:04:00+03:00
2025-07-29T05:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, оставив там на позициях отряды теробороны, рассказал РИА Новости гвардии старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Историк". "Конкретно о подразделениях (противника - ред.), которые должны были (по данным разведки - ред.) нам встречаться, это горно-егерские, штурмовые, воздушно-десантные их (ВСУ - ред.) силы должны были встречаться. Но по факту это была только тероборона. Это были люди за 60 (лет - ред.), за 50 с нашими образцами оружия", – сказал боец. Также он выразил уверенность в том, что во время проникновения штурмовых групп ВС России в поселок наиболее опытные украинские боевики успели отступить вглубь днепропетровской области. Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032057217.html
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днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, рассказал боец
Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки, оставив отряды теробороны