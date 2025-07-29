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Боевик ВСУ в плену пытался выдать себя за мобилизованного, сообщил боец - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu-2032057217.html
Боевик ВСУ в плену пытался выдать себя за мобилизованного, сообщил боец
Боевик ВСУ в плену пытался выдать себя за мобилизованного, сообщил боец - РИА Новости, 29.07.2025
Боевик ВСУ в плену пытался выдать себя за мобилизованного, сообщил боец
Российские бойцы взяли в плен украинского боевика в районе населенного Малиевка Днепропетровской области, который воюет с 2022 года, но пытался выдать себя за... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:03:00+03:00
2025-07-29T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Российские бойцы взяли в плен украинского боевика в районе населенного Малиевка Днепропетровской области, который воюет с 2022 года, но пытался выдать себя за мобилизованного сотрудникамии ТЦК (военкомат), рассказал РИА Новости гвардии старший матрос 336-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Историк". "Был один пленный ближе к самому населенному пункту Малиевка. Нам он, конечно же, сказал, что он тут два дня, его взяли ТЦКшники. Но при быстром осмотре на татуировки, на документы, которые были при нем, было понятно, что человек воюет с 22 года, человек идейный", – рассказал морпех. "Историк" также отметил, что в лесопосадках на подходе к Малиевке противник оборудовал "лисьи норы" (индивидуальные укрытия) и оставил небольшие группы "смертников", которые сами в плен не сдавались. "На их позициях было найдено очень много водки, вина в стекле одной и той же марки. Как будто нам завозят воду, а им алкоголь, чтобы люди не боялись", – добавил боец. Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032051385.html
https://ria.ru/20250729/naemniki-2032056180.html
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безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевик ВСУ в плену пытался выдать себя за мобилизованного, сообщил боец

Взятый в плен опытный боевик ВСУ пытался выдать себя за мобилизованного

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Российские бойцы взяли в плен украинского боевика в районе населенного Малиевка Днепропетровской области, который воюет с 2022 года, но пытался выдать себя за мобилизованного сотрудникамии ТЦК (военкомат), рассказал РИА Новости гвардии старший матрос 336-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Историк".
"Был один пленный ближе к самому населенному пункту Малиевка. Нам он, конечно же, сказал, что он тут два дня, его взяли ТЦКшники. Но при быстром осмотре на татуировки, на документы, которые были при нем, было понятно, что человек воюет с 22 года, человек идейный", – рассказал морпех.
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"Историк" также отметил, что в лесопосадках на подходе к Малиевке противник оборудовал "лисьи норы" (индивидуальные укрытия) и оставил небольшие группы "смертников", которые сами в плен не сдавались.
"На их позициях было найдено очень много водки, вина в стекле одной и той же марки. Как будто нам завозят воду, а им алкоголь, чтобы люди не боялись", – добавил боец.
Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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