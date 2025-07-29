https://ria.ru/20250729/vsu--2032065643.html

Российский боец рассказал о попытке боевиков ВСУ вернуть поселок в ДНР

Российский боец рассказал о попытке боевиков ВСУ вернуть поселок в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025

Российский боец рассказал о попытке боевиков ВСУ вернуть поселок в ДНР

Украинские военные пытались вернуть контроль над Зеленым Гаем в ДНР, чтобы в будущем не потерять позиции в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:10:00+03:00

2025-07-29T08:10:00+03:00

2025-07-29T08:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепропетровская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные пытались вернуть контроль над Зеленым Гаем в ДНР, чтобы в будущем не потерять позиции в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Восток". "Были попытки обратного овладения позициями... так как они (ВСУ - ред.) боятся потери расположений в Днепропетровской области, они предпринимают попытки обратно отвоевать данную территорию. И, возможно, с какой-то стороны, медийно, либо политически, данный объект им важен. Поэтому они пытаются его обратно забрать", - сказал РИА Новости "Восток". По его словам, командование ВСУ, предпринимая попытки возврата утраченных позиций, бросают свои силы бездумно и напролом. "Они пытаются зайти в населенный пункт (Зеленый Гай - ред.), не думая даже. Они просто забегают в этот населенный пункт. В любые населенные пункты просто забегают. И думают, что что-то получится, но мы их отражаем", - добавил военнослужащий. Минобороны России сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР 26 июля. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250729/vsu--2032065407.html

днепропетровская область

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вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность