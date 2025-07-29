https://ria.ru/20250729/vsu--2032065643.html
Российский боец рассказал о попытке боевиков ВСУ вернуть поселок в ДНР
Российский боец рассказал о попытке боевиков ВСУ вернуть поселок в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
Российский боец рассказал о попытке боевиков ВСУ вернуть поселок в ДНР
Украинские военные пытались вернуть контроль над Зеленым Гаем в ДНР, чтобы в будущем не потерять позиции в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:10:00+03:00
2025-07-29T08:10:00+03:00
2025-07-29T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные пытались вернуть контроль над Зеленым Гаем в ДНР, чтобы в будущем не потерять позиции в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Восток". "Были попытки обратного овладения позициями... так как они (ВСУ - ред.) боятся потери расположений в Днепропетровской области, они предпринимают попытки обратно отвоевать данную территорию. И, возможно, с какой-то стороны, медийно, либо политически, данный объект им важен. Поэтому они пытаются его обратно забрать", - сказал РИА Новости "Восток". По его словам, командование ВСУ, предпринимая попытки возврата утраченных позиций, бросают свои силы бездумно и напролом. "Они пытаются зайти в населенный пункт (Зеленый Гай - ред.), не думая даже. Они просто забегают в этот населенный пункт. В любые населенные пункты просто забегают. И думают, что что-то получится, но мы их отражаем", - добавил военнослужащий. Минобороны России сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР 26 июля. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский боец рассказал о попытке боевиков ВСУ вернуть поселок в ДНР
ВСУ пытались вернуть Зеленый Гай в ДНР, боясь потери позиций