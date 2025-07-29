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Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР
Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР - РИА Новости, 29.07.2025
Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР
Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР, однако за ними идет охота со стороны украинских заградотрядов,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:05:00+03:00
2025-07-29T08:05:00+03:00
2025-07-29T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР, однако за ними идет охота со стороны украинских заградотрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Собеседник агентства рассказал, что российские войска освободили около 10 гектаров леса под Кременной в ЛНР. "После подготовительных мероприятий ВС РФ за выходные дни существенно продвинулись в кременских лесах и заняли новые рубежи и позиции. По предварительным подсчетам, за двое суток под наш контроль перешло около 10 гектаров леса. Также российские войска провели ряд мероприятий для окружения украинских боевиков западнее Шипиловки и севернее Григоровки в ЛНР", - заявил Марочко со ссылкой на свои источники. "Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в данном районе, однако за ними идет настоящая охота со стороны украинских заградотрядов", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей марочко, луганская народная республика, кременная, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР
ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен на линии фронта в ЛНР