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Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vsu--2032065407.html
Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР
Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР - РИА Новости, 29.07.2025
Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР
Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР, однако за ними идет охота со стороны украинских заградотрядов,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:05:00+03:00
2025-07-29T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР, однако за ними идет охота со стороны украинских заградотрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Собеседник агентства рассказал, что российские войска освободили около 10 гектаров леса под Кременной в ЛНР. "После подготовительных мероприятий ВС РФ за выходные дни существенно продвинулись в кременских лесах и заняли новые рубежи и позиции. По предварительным подсчетам, за двое суток под наш контроль перешло около 10 гектаров леса. Также российские войска провели ряд мероприятий для окружения украинских боевиков западнее Шипиловки и севернее Григоровки в ЛНР", - заявил Марочко со ссылкой на свои источники. "Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в данном районе, однако за ними идет настоящая охота со стороны украинских заградотрядов", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей марочко, луганская народная республика, кременная, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко: ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен в ЛНР

ВСУ охотятся за своими боевиками, которые сдаются в плен на линии фронта в ЛНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР, однако за ними идет охота со стороны украинских заградотрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Собеседник агентства рассказал, что российские войска освободили около 10 гектаров леса под Кременной в ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"После подготовительных мероприятий ВС РФ за выходные дни существенно продвинулись в кременских лесах и заняли новые рубежи и позиции. По предварительным подсчетам, за двое суток под наш контроль перешло около 10 гектаров леса. Также российские войска провели ряд мероприятий для окружения украинских боевиков западнее Шипиловки и севернее Григоровки в ЛНР", - заявил Марочко со ссылкой на свои источники.
"Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в данном районе, однако за ними идет настоящая охота со стороны украинских заградотрядов", - подчеркнул эксперт.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ на окраинах Часова Яра
Вчера, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаКременнаяВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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