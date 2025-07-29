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Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/vostok-2032109811.html
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:56:00+03:00
2025-07-29T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в ДНР, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и бронемашину, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 200 военных и бронемашину в зоне "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в ДНР, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и бронемашину, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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