https://ria.ru/20250729/vostok-2032109811.html

Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области

Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025

Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:56:00+03:00

2025-07-29T12:56:00+03:00

2025-07-29T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в ДНР, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и бронемашину, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

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днепропетровская область, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность